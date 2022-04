Falke Vandecaetsbeek (SV Belisia): “Hard werken heeft geloond”

Door de afwezigheid van Wijnen, Paulus, Ernens (alle drie geel geschorst) en de gekwetste Didier Haenen, was het toch even zoeken voor Belisia. Het verliep aanvankelijk wat moeizamer, maar Timo Haenen en David Timmermans die beiden voor het eerst aan de aftrap verschenen, lieten zich niet onbetuigd. “Zo hoort dat ook in een teamsport”, verheugt Vandecaetsbeek zich over hun inbreng. “Je weet dat je nooit een volledig seizoen met dezelfde elf kan afwerken en daarom is de inbreng van de jongens die er net naast vallen, eens zo belangrijk. In dat opzicht kunnen we ons alleen maar gelukkig prijzen, dat er door de groep zo hard gewerkt. De trainingen zijn een lust om af te werken en je voelt aan alles in en om het team, dat het qua groepsgevoel ook ontzettend goed zit. De trainersstaf speelt hierin uiteraard een belangrijke rol, door iedereen op gelijke voet te behandelen en eerlijke selecties neer te zetten. Maar meer nog is gebleken dat het qua samenhorigheid binnen onze ploeg echt wel top is. Als je dan de bus in moet voor een trip naar Londerzeel en je weet dat iedereen gefocust is om die ongeslagen reeks zo lang mogelijk aan te houden, weet je dat het goed zit. Het harde werken werd uiteindelijk beloond en daar mogen we best trots op zijn, temeer we nu sinds 28 november van vorig jaar ongeslagen zijn en dit toch al een dertiende keer op rij”, blikt Falke Vandecaetsbeek tevreden terug.