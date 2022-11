Falke Vandecaetsbeek (Belisia) opnieuw trefzeker: “Stilaan lijkt alles weer in de juiste plooi te vallen”

Ook Vandecaetsbeek zelf had met wat ongemakken af te rekenen in de aanloop naar deze jaargang, maar groeit stilaan naar zijn oude niveau. Getuige daarvan zijn doelpunt in de wedstrijd tegen Jong KV Mechelen en de twee potten van afgelopen weekend. “Als je in de voorbereiding drie, vier cruciale weken in de opbouw moet missen, loopt het bij de start van het seizoen niet lekker. Dat mocht ikzelf dus ondervinden, maar nu heb ik het gevoel dat stilaan weer alles in zijn plooi valt. Zowel voor mij als voor het team trouwens. Ondanks die mindere periode prijken we nog altijd bovenin, amper één puntje achter leider Hasselt. Een verplaatsing naar Beerschot mag je nooit onderschatten, maar eens die 0-2-voorsprong op het bord, hebben we de controle behouden”, doet de centrale middenvelder zijn verhaal.