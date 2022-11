Falke Vandecaetsbeek (Belisia) na de puntendeling tegen Jong KV Mechelen: “Wij scoren niet en geven slechts één kans weg”

Voetbal tweede nationale B Ly­ra-Lier­se verslikt zich half in het jonge Beerschot: “Dit zijn alweer twee verloren punten”

Wat moet je met dit 1-1-gelijkspel, Lyra-Lierse zijnde? De jongens van Bart De Roover krijgen maar geen constante in hun resultaten. Tegen de jonge Beerschotbeloften kwamen de Pallieters niet verder dan een 1-1-gelijkspel, na een 0-1-achterstand bij de rust. Met het eindresultaat mogen ze dus nog blij zijn, want de gelijkmaker viel pas vijf minuten voor tijd via Seppe Kil. Na de gelijkmaker liet Cloots aan de overzijde nog tot twee keer toe de winnende goal liggen, maar eerder had Kil ook nog tegen de lat getrapt.

19:41