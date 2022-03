Falen tegen ‘kleintjes’ kost OHL de play-offs

voetbal 1A OHL begon’ dramatisch slecht’ aan de wedstrijd in Eupen, zoals coach Marc Brys en Siebe Schrijvers het formuleerden. De Leuvenaars konden bij hun zwakke start de schade tot ‘maar’ een 1-0-achterstand beperken en kwamen na een erg knappe goal zowaar gelijk. Maar in de tweede helft werd het na blunders van Runarsson en Tamari 3-1. Weg de laatste hoop op play-off 2.

Wat is dat toch met OHL dit seizoen? Telkens de ploeg goodwill afgedwongen heeft bij de fans – zo waren die dolenthousiast na de hartverwarmende en sterke prestatie tegen Anderlecht (0-0) ruim een week geleden – slaagt de ploeg er in daar meteen een domper op te zetten. Doodjammer, ergerlijk zelfs. Want met een overwinning in Eupen was OHL in strijd gebleven voor play-off 2, en was het voor de fans reikhalzend uitkijken geweest naar de twee erg leuke affiches voor de laatste twee thuismatchen van het reguliere seizoen: nu vrijdag tegen leider Union en begin april tegen Antwerp. En eventueel een extra partij tegen KV Mechelen, mocht het BAS – allicht vandaag - beslissen dat die match toch moet gespeeld worden.

Tegen Eupen, dat in de vorige elf competitiematchen amper drie punten op 33 gepakt, werd het zondag dus een 3-1-nederlaag nadat de heenmatch ook al zwaar werd verloren (1-4). Tegen Beerschot pakte OHL één op zes, op het Kiel werd het ook al een 3-1-nederlaag nadat Beerschot de zes matchen voor dat duel had verloren, nul op achttien dus. Toen Seraing eind november met 1-3 bij OHL kwam winnen, had het een zwakke periode met vier op 21 achter de rug. En tegen Zulte Waregem werd twee op zes gehaald.

Niet bij de les

Als uitleg voor dat falen tegen die ‘kleintjes’ werd steevast aangehaald dat OHL beter presteert tegen ploegen die zelf vrank en vrij hun kans gaan, dan tegen de staartploegen die ’gesloten’ en ‘met een laag blok’ spelen. Dat argument gold alvast niet in Eupen. De Oostkantonners pakten uit met enthousiast, snel en offensief voetbal. “We kwamen overal te laat en op alle vlakken te kort”, zei Siebe Schrijvers. “En toen we in de tweede helft beter in de match kwamen, enkele kansen afdwongen en pech hadden met die poging van Kaba op de paal, begingen we twee individuele fouten die we cash betaalden.”

“Dat we nu wel helemaal uitgeteld zullen zijn voor een play-off 2-ticket, is moeilijk om slikken”, zei Schrijvers nog. “Iedereen bij ons keek daar naar uit.” Tja, maar blijkbaar toch niet voldoende om vanaf minuut één bij de les te zijn in Eupen.

“Tiende plaats belangrijk”

Marc Brys, die zich in de eerste helft schor had geschreeuwd voor zijn dug-out, was aangeslagen. “Wij zijn dramatisch slecht aan de match begonnen, maar gaandeweg ging het beter en door onze knappe gelijkmaker op het half uur (cross Schrijvers, Mercier in één tijd naar Maertens die binnentikte, red.) stond het aan de rust 1-1. We kwamen daarna goed uit de kleedkamer, hadden 1-2 kunnen voorkomen en nadien 2-2 gelijk kunnen maken, maar dan lynchten wij onszelf met twee individuele fouten. Eupen toonde veel drive en daar stelden wij te weinig tegenover. We hadden nog een punt kunnen meepikken, maar uiteindelijk verloren wij terecht.”

“Wij moeten hier lessen uit trekken. Er volgen nog mooie affiches in het slot van de reguliere competitie. We moeten er alles aan doen om er telkens iets goeds van te maken. Voor de eer en voor het klassement. Ons doel dit seizoen was en blijft beter doen dan vorig speeljaar, toen wij elfde eindigden. De tiende plaats halen is dus belangrijk voor OHL”.

Hoe dan ook: net als vorig seizoen zal de competitie voor OHL voortijdig eindigen, op 10 april in Gent. Weer geen play-offs dus. Jammer maar helaas.

