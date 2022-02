Faïz Selemani verlaat KV Kortrijk na dit seizoen: “Genk en Standard toonden al verregaande interesse in de winter”

Voetbal 1AIn de derby tegen Zulte Waregem scoorde Faïz Selemani twee keer en gaf hij een assist voor het openingsdoelpunt van Trent Sainsbury. Met elf doelpunten is hij levensbelangrijk voor KV Kortrijk, maar de Comorees zal volgend seizoen niet meer te zien zijn in het Guldensporenstadion. Op zijn 28ste is hij klaar voor een stap hogerop.

KV Kortrijk vernederde afgelopen weekend aartsrivaal Zulte Waregem met 5-0. De grote man bij KVK was andermaal Faïz Selemani. De flankaanvaller kende een mindere periode na de Africa Cup, maar lijkt net op tijd opnieuw in vorm te zijn. “Ik had het inderdaad wat lastig”, weet Selemani. “Ik heb erover gepraat met onze fysiektrainer (Gérard Lifondja, red.). Ik voelde mij niet goed na de Africa Cup. Ik weet niet aan wat het lag, maar nu gaat het opnieuw beter. Ik ben nog niet honderd procent fit, maar het gaat om te spelen.” Selemani liet dit seizoen al elf keer de netten trillen. “Ik wou vijftien doelpunten maken dit seizoen en dat zit er nog altijd in. Er staan nog zes wedstrijden op het programma. Ik blijf hard werken en hopelijk volgen die vier doelpunten nog.”

Volgens de Comorese balgoochelaar is de top acht en het daarbijhorende ticket voor de Europe Play-offs nog steeds mogelijk. “Mathematisch kan het nog”, gaat Selemani verder. “We spelen nog tegen erg goede ploegen zoals Genk, Union en Anderlecht, maar we moeten geloven in onszelf.”

Transfer

In de zomer van 2019 lag Selemani onder contract bij Union en verbrak die overeenkomst. Hij forceerde een transfer naar KV Kortrijk. De Comorees moest een schadevergoeding van meer dan 500.000 euro betalen en mocht aanvankelijk niet uitkomen voor de West-Vlamingen. Selemani zag er van af, maar zowel vorig seizoen als dit jaar is hij een smaakmaker in 1A. Volgens onze informatie hadden zowel Genk en Standard interesse in de winter en Selemani bevestigt dat ook. “Dat klopt, maar ik zat toen op de Africa Cup”, aldus Selemani. “Ik wou me daarop focussen en vroeg aan mijn manager om me niet op te bellen.”

“Toen ik terugkwam hoorde ik van hun interesse, maar ik besloot om in Kortrijk te blijven en het seizoen hier af te maken. Ik wil mijn periode hier namelijk mooi afsluiten. Op mijn 28ste is het tijd om een stap hogerop te zetten. Of ik een voorkeur heb? Als Luka (Elsner, red.) nog bij Standard zit, dan zou dat een mooie ploeg zijn. Maar in België heb je veel goede teams: Anderlecht, Club Brugge, KRC Genk, AA Gent, ... Marseille is mijn droomploeg, maar dat lijkt me onmogelijk.” (lacht)

