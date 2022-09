Faïz Selemani (KV Kortrijk) doet het relaas van zijn woelige transferzomer: “Na een fantastisch seizoen hoopte ik op een mooie transfer”

Faïz Selemani scoorde vorig seizoen dertien keer en gaf eveneens zes assists. De Comorees was klaar voor een stap hogerop en liet dat ook duidelijk uitschijnen. Maar na een woelige transferzomer bleef hij toch bij KV Kortrijk. “Ik weet niet waarom", vertelt Selemani. “Na een fantastisch seizoen hoopte ik op een mooie transfer, maar het mocht helaas niet zijn. Ik was enorm teleurgesteld, maar dat is het leven. De topploegen in België weten wat mijn kwaliteiten zijn.”

Volgens onze informatie belde Selemani op de laatste dag van de mercato naar Dimitri de Condé (Head of Football van Racing Genk, red.) om hem alsnog een contract voor te schotelen. “Dat ligt achter mij. Ik ben enkel gefocust op KV Kortrijk. De partij van volgende week tegen Genk is geen speciale wedstrijd voor mij. Het is vooral belangrijk dat ik opnieuw beslissend kan zijn. Ik ben klaar om tegen Antwerp aan de aftrap te verschijnen, maar het is de coach die beslist.”

Lamkel Zé

Lamkel Zé en Selemani zijn goede vrienden naast het veld. In de tweede periode tegen Anderlecht stonden ze voor het eerst samen in de spits. “Ik denk dat we compatibel zijn”, weet de 28-jarige flankaanvaller. We zijn twee spelers die het verschil kunnen maken en een wedstrijd kunnen openbreken met een individuele actie. Hopelijk mogen we beiden starten tegen Antwerp.”

Vorig seizoen was KV Kortrijk twee keer de betere ploeg tegen Antwerp. Op de Bosuil wonnen de West-Vlamingen met 0-1 en thuis werd er met het kleinste verschil verloren. Het was de beruchte ‘coronpartij’. Selemani moest depanneren als vleugelverdediger. “Ik had daar nog nooit gespeeld, maar ik trok er aardig mijn streng. We waren enkel niet efficiënt genoeg en ook dit seizoen is dat ons grootste probleem. We scoren erg moeilijk.”

Meer kwaliteit

KV Kortrijk heeft een selectie om mee te strijden voor een topachtplaats, maar om een of andere reden komt het er niet uit. “We zijn versterkt dat klopt. We hopen snel resultaten te boeken, want het is nodig. Ik vind dat ik samen met Teuma, Tissoudali, Lang en Amallah bij de vijf beste spelers van België behoor. Nu is het aan mij om opnieuw te presteren.”

