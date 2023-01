Faïz Selemani is onmisbaar op het middenveld van KV Kortrijk: “Ik wil alles blijven geven tot het einde van het seizoen”

DD Group - Isorex - NoAqua Cycling Team stelt nieuwe rensters voor: “We willen er in de toekomst staan als continenta­le UCI-ploeg”

Dat menselijkheid én ambitie hand in hand gaan in het vrouwenwielrennen, bewijst DD Group - Isorex - NoAqua Cycling Team. Het vrouwenteam, dat teamspirit hoog in het vaandel heeft, wil doorgroeien als een continentale UCI-ploeg. Samen met zijn enthousiaste partner Marieke de Groot, die zelf actief is als renster in de ploeg, is manager van de ploeg Stijn Peelman uit regio Wetteren vastberaden om het veelbelovende team verder te laten groeien in het vrouwenwielrennen.

27 januari