Faïz Selemani is andermaal belangrijk voor KV Kortrijk, maar is duidelijk ook teleurgesteld: “We laten kostbare punten liggen”

KV Kortrijk speelde zaterdagavond 'slechts' 1-1 gelijk tegen hekkensluiter Beerschot. De Mannekes kwamen via een strafschop van Holzhauser op voorsprong en leken de drie punten mee te nemen naar Antwerpen, maar Selemani stak daar een stokje voor. De Comorees maakte in minuut 89 zijn zevende doelpunt van het seizoen. De flankaanvaller is van goudwaarde voor dit KV Kortrijk.

Karim Belhocine kon tegen Beerschot geen beroep doen op aanvoerder Kristof D’Haene. Door het uitvallen van Ocansey had de T1 van KVK weinig opties op de linksachterpositie. Uiteindelijk koos de Franse Algerijn ervoor om de ervaren centrale verdediger Lucas Rougeaux daar te posteren. Wie ook op de linkerflank zijn ding mocht doen, maar dan iets hoger, was Faïz Selemani. De Comorese balgoochelaar was andermaal beslissend voor KV Kortrijk. “Ik ben teleurgesteld”, opent Selemani het gesprek. “We konden een goede zaak doen in het klassement, maar met een puntje schieten we weinig op. We laten hier echt kostbare punten liggen. Onze ambitie is de top acht en dan moet je dit soort wedstrijden winnen.”

Zeven doelpunten

Selemani liet dit seizoen al zeven keer de netten trillen en is onmisbaar geworden voor de West-Vlamingen. “Tuurlijk is het leuk om te scoren, maar ik had veel liever gewonnen. Het was mooier geweest als mijn doelpunt, de overwinning had opgeleverd. We hebben een paar goede mogelijkheden gekregen in de eerste periode, maar de precisie ontbrak. De laatste pass kwam te vaak niet aan. Frustrerend, want deze kern is kwalitatief heel erg sterk.”

Ongelukkige avond

Beerschot scoorde via een discutabele strafschop. Selemani vond dan ook dat de Kerels misschien wel meer verdienden. “Veel kansen hebben ze niet gehad. Ze scoorden via een elfmeter en raakten het doelhout, maar ik vond ons veel dreigender. In de eerste helft scoorde ik ei zo een werelddoelpunt (Selemani probeerde met een halve omhaal Vanhamel te verschalken, red.). Ik raakte het leer perfect, maar de keeper kwam goed tussen. Ook Pape (Gueye, red.) had een unieke mogelijkheid, maar hij wachtte te lang. Gelukkig gaf hij nog schitterende assist op het einde”, grijnst Selemani.

