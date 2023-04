Faïz Selemani en KV Kortrijk trekken zonder stress naar titelfavoriet Antwerp: “Tegen grote ploegen kunnen we altijd net iets meer”

voetbal tweede nationale A Supporters KVK Westhoek trachten met open brief de fusie met Sassport Boezinge te beletten, de algemene vergade­ring beslist donderdag

Donderdag buigt de algemene vergadering van tweedenationaler KVK Westhoek zich over de plannen voor een fusie met eersteprovincialer Sassport Boezinge. Bij Boezinge is de fusie al goedgekeurd. Of het in het Crack Stadion in Ieper zover komt, is zeer de vraag, want er is veel tegenstand. Ook bij gewezen kopstukken uit het bestuur.