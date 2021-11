Faïz Selemani en KV Kortrijk spelen tegen Eupen voor vierde keer op rij gelijk: “Teleurgesteld in mezelf”

Voetbal Tweede provinciale B Lothar Detaeye debuteert bij Herne met derbyneder­laag: “Winterstop komt op een goed moment”

FC Herne ging vorige week over tot een trainerswissel. Lothar Detaeye nam de taken over van Bart Van Onsem. Dit weekend debuteerde hij in de derby tegen Kester-Gooik. Er zijn gemakkelijkere opdrachten om te starten. Herne haalde het niet en moest met 4-0 het onderspit delven. Daardoor blijft de ploeg op de veertiende plaats in tweede provinciale B hangen.

18:26