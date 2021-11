Faïz Selemani en KV Kortrijk spelen tegen Eupen voor de vierde keer op rij gelijk: “Ik ben teleurgesteld in mezelf”

De Ypres Historic Regularity blijft spannend na de eerste dag

De openingsavond van de derde editie van de Ypres Historic Regularity werd verreden in kletsnatte omstandigheden. In combinatie met het erg hoge ritme, met een closed road stage in Boezinge en 8 regelmatigheidsritten in de regio Kust-Diksmuide, en de donkere nacht, was het een verraderlijke openingsetappe. Enkele tenoren lieten zich verrassen, wat resulteert in een verrassende leidersplaats voor Eddy Snaet en Filip Deplancke in hun Porsche 911.

27 november