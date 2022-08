Faïz Selemani aast op een transfer, maar verdedigt nog steeds de kleuren van KV Kortrijk: “We zullen op het einde van de rit wel zien waar het schip strandt”

Voetbal Jupiler Pro LeagueKV Kortrijk wist vooraf dat het lastig ging worden tegen een stug Sint-Truiden. De Truienaars verloren in de competitie niet meer sinds 28 januari. In het Guldensporenstadion breidden ze hun ongeslagen reeks verder uit. Bij de West-Vlamingen stond - ondanks een nakende transfer - Faïz Selemani aan de aftrap. De Comorees speelde een degelijke partij.

Voor de rust was het balbezit voor STVV en de kansen voor KV Kortrijk. Zowel Gueye als Mbayo kregen een unieke mogelijkheid om de score te openen, maar werkten te onbesuisd af. In de tweede periode kregen we een aangenamer kijkstuk te zien en werd de uitploeg gevaarlijker. Ze troffen ei zo na raak, maar Frank Boya krulde het leer tegen de paal. Uiteindelijk moesten beide ploegen tevreden zijn met een brilscore.

“Een gelijkspel is de juiste uitslag”, weet Selemani. “Wij hebben enkele kansen gekregen om de netten te doen trillen, maar ook Sint-Truiden was er een paar keer erg dichtbij. “We hadden eigenlijk altijd moeten scoren in de eerste helft, maar in het slot van de wedstrijd kwamen we een paar keer goed weg. Ik denk dat beide ploegen wel kunnen leven met een puntendeling.”

Alexandre De Bruyn viel uit met een tandontsteking en dus moest Karim Belhocine wat puzzelen. Hij koos ervoor om met drie centrale verdedigers te spelen. Zowel Watanabe, Dessoleil als Radovanovic stonden in de ploeg. “Het vergt enorm veel energie van de aanvallend ingestelde spelers. We hebben afgelopen week hard getraind om van dit systeem een succes te maken en dat is aardig gelukt, maar het kan nog veel beter.”

Transfer

Dat Faïz Selemani andere oorden opzoekt, is geen geheim. De club gunt hem ook een transfer, maar voorlopig is hij nog steeds een speler van de Veekaa. “Ik heb al talrijke gesprekken gehad met het bestuur. Ik focus me voor de volle honderd procent op deze prachtige club. Ik denk dat ik tegen STVV getoond heb dat ik nog steeds van deze ploeg hou. Als er een goed bod binnenkomt, waar beide partijen beter van worden, zal ik vertrekken.”

De 28-jarige flankaanvaller leek vorige maand rond met Racing Genk, maar die deal ging uiteindelijk niet door. “Mijn makelaar regelt dat soort zaken. We zullen op het einde van de rit wel zien waar het schip strandt. Volgende week wacht Union en daar zal ik opnieuw ‘goed’ ontvangen worden.” (lacht)

