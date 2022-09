Fabrizio Dekoning naar GP Jules Vanhevel in Ichtegem: “Het weer wordt zondag een bepalende factor”

wielrennen elite zonder contractVierde in een interclub! Als je voor de zege spurt is dat een vrij ondankbare plaats. Uiteraard had Fabrizio Dekoning (23) in Berlare liever het podium gehaald. Zondag doet hij in de Grote Prijs Jules Vanhevel in Ichtegem een nieuwe poging.

De pion van Dovy Keukens-FCC veroverde vorige zaterdag in het Oost-Vlaamse Berlare een plaats in een vroege vlucht. Een ontsnapping met zes die standhield tot de streep. “In een bocht net na de eerste passage aan de finish zag ik Brent Clé gaan en Stijn De Bock reageren”, blikt Dekoning terug. “Ik ging mee, nog drie renners pikten aan. Met zes werkten we heel goed samen. Onze maximum voorsprong bedroeg 2’30. Het was de finale van de Beker van België. En in de kopgroep zat niemand die in aanmerking kwam voor het algemeen klassement. Vandaar wellicht kregen we die vrijheid.”

Drie op een lijn

Uiteindelijk ging ze met vijf naar de streep. “Stijn De Bock was te snel, maar bij het overschrijden van de streep zat ik naast Mats Omloop en Brent Clé”, gaat Dekoning verder. “Nipt niet op het podium, dat is jammer. Maar voor mij wel de bevestiging van mijn goeie vorm. In de interclub in eigen Wingene werd ik begin deze maand zevende en een paar dagen later in de interclub in Nieuwkerken-Waas vijfde. In enkele kermiskoersen haalde ik ook top tien of zelfs een paar maal top vijf. Enkel het BK was iets minder.”

Wind bepalend

Deze week begon Dekoning aan zijn laatste jaar kinesitherapie. In Ichtegem rijdt de eliterenner zonder contract zondag z’n laatste interclub. Volgende woensdag waagt hij zich ook aan de profkermiskoers in Zele, volgende week zaterdag wordt de kermiskoers in Rekkem zijn laatste van het seizoen. Maar eerst de Grote Prijs Jules Vanhevel in Ichtegem. “Een interclub die ik al enkele keren gereden heb, denk dat twintigste mijn beste uitslag is”, aldus Dekoning. “Vorig jaar presteerde ik er redelijk goed, maar op het einde miste ik de slag. Komende zondag zal veel van het weer afhangen. In het parcours zit een klimmetje. Eens boven komen we in een open vlakte. Afhankelijk van hoe de wind staat, zijn ofwel de aanvallers ofwel de spurters er in het voordeel.”

