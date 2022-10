Fabrice Roels (SVK Maldegem): “Hopelijk zijn we nu echt vertrokken”

voetbal tweede provinciale AEerste zege voor SVK Maldegem. Kurkdroge 0-4 op het veld van FC Sleidinge. Hoeft het gezegd dat dit voor een diepe zucht van opluchting zorgde in de bestuurskamer van SVK. Fabrice Roels was met twee doelpunten en een assist de smaakmaker bij Maldegem. Ook voor hem was de zege een opluchting.

“De voorbije weken hebben we ons vaak luidop afgevraagd wat er fout liep. Was het de organisatie? Grinta? Kwaliteit? Vertrouwen? Zelf had ik het gevoel dat het vooral dat laatste was. We kregen enkele tikken om de oren en herstelden daar toch moeizaam van. We speelden tegen Sleidinge voor het eerst tegen een ploeg uit de rechterkolom van de klassering en misschien bewijst deze zege dat het zware programma ook wel mee aan de basis ligt van de zwakke reeks. Ik voelde zelf ook wel aan dat ik een goede wedstrijd nodig had om echt vertrokken te zijn en misschien wordt de overwinning in Sleidinge een sleutelmoment in deze competitie. En die valt dan ook nog samen met de eerste wedstrijd van Peter Lippens, de nieuwe T1.”

Kerstboom

Voor Lippens werd het in ieder geval een geslaagde start. Met zijn nieuwe team winnen tegen zijn ex-team... Het deed hem deugd. En Roels gaf toe dat hij zijn aandeel in de zege had. “We kozen in Sleidinge voor een 4-3-2-1-veldbezetting. Ja, een kerstboom. Voor de wedstrijd was ik eerlijk gezegd wat sceptisch. Arne en ik mochten in steun van Tom Persan spelen, maar ik vroeg me vooraf toch af welke opties ik had bij balbezit. Finaal viel dit bijzonder goed mee. De organisatie was goed, we wisten wie en wanneer er druk moest gezet worden en van bij de aftrap voelde je dat we de betere ploeg waren. Niet dat dit tot veel kansen leidde, maar we kregen toch het gevoel dat we die wedstrijd tot een goed einde konden brengen. Na een dik half uur liet een speler van Sleidinge zich op handspel betrappen en ik kon vanop de stip scoren. Ik had er in Lovendegem wel een gemist, maar omdat ik de vorige dertien wel verzilverde, nam ik mijn verantwoordelijkheid.”

Naar de buren

Na de rust kwam de zege van Maldegem niet meer in gevaar. Roels vond dat er duidelijk tekenen van beterschap waren. “We hebben vrij vlug Sleidinge uitgeteld. Bij een vrije trap van Arne De Smet wou ik op doel koppen. Ik raakte de bal met de schouders en de doelman van Sleidinge liet zich toch wat verrassen. Na die zege voetbalden we met veel vertrouwen. Een knap volleyschot van Arne De Smet was goed voor de 0-3 en de sterk ingevallen Emile De Jaeger nam de 0-4 voor zijn rekening.”

“Voor onze nieuwe trainer is dit natuurlijk een opsteker. Maar je zal me zeker Philibert De Vlaeminck niet zien afbranden. Goede trainer, dat staat buiten kijf. Maar vaak helpt het als er plots iemand anders voor de groep staat. Ik hoop dat we nu echt vertrokken zijn. Komende zaterdag staat er in ieder geval weer een leuke wedstrijd op de agenda: naar de buren van Meetjesland. Zij hebben de punten even hard nodig als ons en het wordt aan de Zandvleuge zeker een pittig duel.”

