Fabrice Lefevre pakt jongerentrui in West-Vlaanderen Cycling Tour: “Dankzij een sterke tijdrit”

KVC ‘t Meetjesland scoorde uitstekend in de West-Vlaanderen Cycling Tour. Louis Weyts, één van de snelste spurters van het land, zette twee etappes op zijn naam. En z’n ploegmaat Fabrice Lefevre won het jongerenklassement.

“In de openingsrit in Bellegem was het wat wennen aan het grote peloton”, blikte Lefevre terug. “Heel moeilijk om positie te houden. Ik bolde in de buik van de groep binnen. Vrijdag in Meulebeke was het een kort toertje over smalle wegen. Ook die rit eindigde ik in het peloton. Nipt want in de laatste ronde zat ik achter een valpartij. Heb het gaatje nog kunnen dichten.”

Sterke tijdrit

Zaterdag volgde een tijdrit over tien kilometer in Stasegem. “Vrij vlak, veel grote wegen, slechts een tweetal scherpe bochten”, ging Lefevre verder. “Twee bruggen ook, maar niet echt technisch. Toen ik arriveerde had ik de derde tijd. Er moesten nog veel renners aankomen, maar de meesten waren één minuut of meer trager dan mij. Ik begon te hopen op een plaats in de top tien. Het werd zelfs een vijfde plaats. Waardoor ik naar de vijfde plaats van het individueel klassement opschoof en leider werd in het jongerenklassement.”

Met een vijftiental seconden voorsprong op twee renners van Acrog-Tormans. “In het begin van de slotrit in Rekkem bestookten zij mij”, aldus Lefevre. “Vaak heb ik wat tijd nodig om in het ritme te komen. Ik had het niet makkelijk. Op het einde van de rit probeerden ze het opnieuw, maar dan kon ik makkelijker aanpikken. Zo heb ik mijn jongerentrui kunnen vasthouden.”

Naar Couvin

Na een vijfde plaats op het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Gavere een nieuwe sterke prestatie van Lefevre. Vorig jaar ruilde hij tennis voor wielrennen. Met succes want hij won meteen een aspirantenproef in Knesselare en zette ook een rit in de Ronde van West-Vlaanderen op zijn naam. “Eigenlijk ben ik door de coronapandemie beginnen koersen”, besloot Lefevre die donderdag zijn kans gaat tijdens de klimkoers in Couvin. “Ik wil beter doen dan in Herbeumont waar ik de eerste twee beklimmingen in de problemen kwam. Inderdaad, omdat ik een diesel ben.”