Fabio Van den Bossche doet met Youri Havik gooi naar eerste winst in Gentse zesdaagse: “Wattages waren in Kopenhagen oké”

Wat Van den Bossche eind vorige week nog in de verf zette door met Lindsay De Vylder een driedaagse in Kopenhagen te winnen. “Plezant én een goeie voorbereiding op Gent want dat was de enige reden waarom ik naar de Deense hoofdstad trok”, benadrukte Van den Bossche. “En ook een degelijk niveau, de namen die er deelnamen waren zeker niet verkeerd.”

Door in Kopenhagen te winnen bewees Van den Bossche, op het recente WK-piste in Parijs goed voor brons in de puntenkoers en in de ploegkoers, dat hij de voorbije weken niet stilzat. “Na het WK heb ik de fiets een paar dagen niet aangeraakt, maar eigenlijk ben ik vrij snel weer beginnen trainen”, ging de pion van Alpecin-Deceuninck verder. “Ik heb vooral op de piste getraind. Weliswaar in combinatie met een aantal duurtrainingen op de weg. Het grootste werkpunt was de cadans er weer in krijgen. Tijdens deze zesdaagse rijden we met veel kleinere verzetten dan op het WK. Zoeken naar de souplesse vooral. Maar conditioneel ben ik er klaar voor. De wattages die ik in Kopenhagen haalde leunden aan tegen mijn beste.”

Medefavoriet

Voor Van den Bossche wordt de insteek anders dan de voorbije jaren. Vorig jaar ging hij met De Vylder rijden. De Vylder werd ziek en werd in extremis vervangen door de jonge Nederlander Vincent Hoppezak. In 2019 reed hij met Marc Hester, bij zijn debuut in 2018 met Nick Stöpler. “Ik probeer er, net als de voorbije jaren het beste van te maken”, aldus de prof uit Laarne. “Ergens besef ik wel dat door de prestaties van Youri en van mij op het WK, we een stuk als favoriet aan de start staan. Op zich verandert dat niets aan de manier waarop ik eraan zal beginnen.”

Sowieso wil Iljo Keisse, aan de zijde van Jasper De Buyst, zijn laatste optreden in ‘t Kuipke winnend afsluiten. “De Europese kampioenen Kluge-Rheinhardt reken ik ook tot de favorieten”, besloot Van den Bossche. “Net als Robbe Ghys en Lindsay De Vylder, maar ook Jules Hesters met Tim Torn Teutenberg. Jules is in orde. Hij rijdt met iemand die veel talent heeft en die de piste kent. Wat de Britten Hayter-Wood betreft wordt het afwachten hoe zij de openingsavond doorkomen.”