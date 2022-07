Fabio Sinoy met ambitie naar Ronde van Namen: “Val in Luik is helemaal verteerd”

Wielrennen elites zonder contractDe voorbije maanden liet Fabio Sinoy zich enkele keren gelden. De eliterenner zonder contract uit Bornem behaalde enkele mooie ereplaatsen en had terecht zijn zinnen gezet op de Ronde van Luik. Dat werd door een val een tegenvaller. Sinoy krijgt nu in de Ronde van Namen een prima herkansing om zich te profileren op zijn parcours.

Fabio Sinoy moet het op zevenentwintigste nog altijd hebben van meer selectieve omlopen. De Ronde van Luik moest een kolfje naar zijn hand worden. Het liep anders. “Globaal bekeken ben ik best tevreden over mijn campagne, maar van de Ronde van Luik had ik inderdaad meer verwacht. Door een manoeuvre van een collega voor mij kwam ik ten val. Ik heb die vijfdaagse nog kunnen uitrijden, maar ik voelde dat ik op de laatste dag de zaken moest forceren. Een goed eindklassement zat er niet meer in. Bovendien had ik last van mijn knie en mijn bekken. Het gevolg was dat ik de training vier dagen moest onderbreken. De val in Luik is nu echter helemaal verteerd.”

Nieuw elan

Intussen kon Fabio Sinoy inderdaad opnieuw enkele kermiskoersen afwachten, waarin hij liet zien dat hij opnieuw naar zijn betere vorm aan het toegroeien is. “Het is een merkwaardig gegeven, maar in de zomermaanden presteer ik steeds beter. Wellicht heeft dat deels te maken met de vakantie en het werk. Ik werk als brigadier bij GB Foods. Dat bedrijf staat in voor merken als Devos & Lemmens en Imperial. De combinatie tussen werk en sport lukt goed, al moet ik soms wel eens schipperen. Ik merk dat ik nu mijn beste niveau haal. Op mijn twintigste was ik misschien even sterk, maar toen moest ik me niet bekommeren om mijn job.”

Ronde van Namen

Van 3 tot 7 augustus neemt Fabio Sinoy deel aan de Ronde van Namen. “Ik kijk uit naar de vijfdaagse, het is een ideaal moment om definitief af te rekenen met de Ronde van Luik. De Ronde van Vlaams-Brabant heb ik niet betwist. Drie rittenwedstrijden is net iets te veel van het goede. Bovendien moeten ook andere renners binnen Van Eyck-Josan kansen krijgen. De Ronde van Namen eindigt zondag op de Citadel van Namen. Dat is aan aankomstplaats waar elke renner van droomt.”