Fabian Duyck (T1 Sparta Petegem) na verlies in Gullegem: “Had een puntendeling moeten zijn”

voetbal jupiler pro league Duitse combinatie Pflüc­ke-Lauberbach levert KV Mechelen drie punten op in ’t Kuipje: “Een perfect begin voor mij”

“Kijk die fans... ze blijven maar gaan”, aldus een glunderende Patrick Pflücke na de 2-3-zege in Westerlo en zijn drie assists. Één exemplaar werd binnengetikt door landgenoot Lion Lauberbach. De Duitser voetbalde zich in die korte tijd al in menig Malinwa-harten en scoorde nu ook zijn eerste goal: “Eerst en vooral wil ik altijd werken voor de ploeg.”