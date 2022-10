Exit Vanderhaeghe: KV Oostende zet coach aan de deur vlak voor degradatietopper tegen Kortrijk

De timing van het crisisoverleg - waarvan de trainersstaf overigens niet op de hoogte is - deed al wenkbrauwen fronsen. KV Oostende kende weliswaar een dip, maar veerde weer op na de 2-1-zege tegen Zulte-Waregem en toonde karakter door op Club Brugge van een 2-0-achterstand terug te komen. Toch was dat niet voldoende voor Ganaye en co, die niet meer op dezelfde lijn lijkt te zitten met trainer Vanderhaeghe. Onder meer de opstelling tegen Club - zonder ‘gele gevaren’ Ambrose en Urhoghide - en voorafgaand Antwerp zou de relatie tussen beide heren troebleren. Komend weekend speelt KVO een absolute must-win tegen degradatieconcurrent Kortrijk.

“Eerst en vooral wil ik Yves bedanken voor zijn harde werk dat hij hier geleverd heeft”, zegt Ganaye. “Hij zal ook in de toekomst altijd welkom blijven op KVO. Zo’n beslissing nemen, is nooit makkelijk. Maar na vijftien wedstrijden maakten we een evaluatie en we vonden dat de prestaties te veel bergaf gingen sinds onze degelijke seizoensstart. We vonden dat nu het juiste moment was om deze beslissing te nemen om zo een nieuwe impuls te geven aan onze spelersgroep én een nieuwe dynamiek te creëren voor de rest van het seizoen.” De club zal op korte termijn verder communiceren over de nieuwe invulling van de staf. Assistenten Gino Caen, Eberhard Trautner, Wesley Deschacht en Korneel Deceuninck mogen (voorlopig) blijven. In de wandelgangen circuleert nadrukkelijk de naam van ex-Cercle-coach Dominik Thalhammer.