Exit Vanderhaeghe bij KV Oostende? Crisisberaad over lot van trainer, vlak voor degradatietopper tegen Kortrijk

Volleybal beker van België Dion Verweij (Tectum Achel) na de bekerneder­laag tegen Roeselare: “Toch veelbelo­vend voor de toekomst”

Tectum Achel kon zoals verwacht niet verrassen in de Beker van België. De Noord-Limburgers keken in eigen huis tegen een 0-3-nederlaag tegen Roeselare aan. Alleen in de eerste set slaagde de thuisploeg erin om de landskampioen het even moeilijk te maken. “Jammer dat het ook niet lukte in de andere sets”, vertelt Dion Verweij. “Ondanks de nederlaag hebben we toch getoond dat we mooie dingen kunnen laten zien.”

30 oktober