Excelsior Essen trekt ontslag van Jochem Bergmans na amper één dag alweer in: “Dit was meest bizarre week uit mijn carrière”

Bergmans is er duidelijk nog niet goed van. “Ik zat dinsdag voor de training samen met een aantal spelers met het oog op volgend seizoen toen plots een onbekende man me kwam vertellen dat ik ontslagen was”, doet de ex-coach van onder meer Sint-Lenaarts en Nieuwmoer zijn verhaal. “Ik viel op dat moment niet alleen compleet uit de lucht. Ik was zelfs zo verbouwereerd dat ik samen met mijn assistent in de lach schoot. Vooral omdat die persoon zich voorstelde als waarnemend voorzitter (de echte voorzitter Jef Van Tichelen zit in Frankrijk, red.), terwijl ik die mens nog nooit gezien had. Achteraf bleek wel dat hij in de raad van bestuur zit, maar hij handelde volledig op eigen houtje.”

Steun vanuit spelersgroep

Toch nam Bergmans dinsdag afscheid van de spelersgroep. “Wat kon ik anders doen? Ik wou het ook niet op de spits drijven. Al bleek heel snel dat het laatste woord er nog niet over gezegd was. Zo heeft het bestuur dinsdag tot een stuk in de nacht vergaderd over de situatie. Bovendien was ook de spelersgroep duidelijk niet opgezet met mijn ontslag. Er was dinsdag al heel wat protest en woensdag heb ik nog een heleboel berichtjes gekregen van spelers die me duidelijk niet kwijt wilden.”

Vertrouwensbreuk

Het bestuur trok daarom woensdagavond het ontslag van Bergmans in. “Ik heb dan even bedenktijd gevraagd, maar op vraag van de spelersgroep heb ik toch de draad weer opgepakt. Er staat dit weekend tenslotte nog een cruciale wedstrijd op het programma, want we zijn nog niet zeker van het behoud. Al gaan we er wel alles aan doen om het mirakel, wat het toch wel zou zijn als je weet van hoe ver we zijn teruggekomen, te voltrekken. Bovendien kan de rust dan hopelijk wat terugkeren. Anderzijds zal ik dit zelf niet snel vergeten, want het was ongetwijfeld de meeste bizarre week uit mijn carrière. Daarom pak ik voorlopig ook maar voor één match terug over. Na het weekend zien we wel weer, maar dat er sprake is van een vertrouwensbreuk lijkt me duidelijk.”

Meer lezen: provinciaal voetbal in Antwerpen