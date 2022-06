Ex-wielrenner Len Van Eeckhout heeft keuze voor jumping gemaakt: “Ooit was ik bang voor paarden”

Mist hij de koers niet? “Natuurlijk, vooral als het mooie weer is. (lacht) Ik besef echter tegelijk dat ik na zo een lange inactiviteit nooit meer het niveau kan halen dat ik voor ogen heb. De opgelopen achterstand kan ik niet meer inhalen. Gewoon meerijden in een kermiskoers zegt me niets. Met de paardensport heb ik bovendien een schitterend alternatief gevonden. Op zich is dat zeer opmerkelijk, want ooit was ik bang voor paarden. Dieren hebben me altijd aangesproken. Ik behaalde een bachelor in de Agro- en Biotechnologie. Tijdens mijn studie liep ik stage bij Hengstenhouderij Dekens. Daar ging de bal aan het rollen. Ik overwon probleemloos mijn angst en vond een nieuwe uitdaging.”

Euro Regio

Dit weekend neemt Len Van Eeckhout deel aan de Euro Regio Lier. “Het gaat om een driedaagse, maar elke dag wordt er wel een nieuw klassement opgemaakt. Eén slechte dag betekent dus niet dat alle som zeep is. Wat ik van de wedstrijden verwacht? Ik kan dat moeilijk inschatten. Het paard waarop ik voorheen op reed, is zeventienjaar oud. Ik had het gevoel dat ik daarop alles had geleerd. Daarom rijd ik nu op Casandrhea Schaarbroek Z. Dat is eigenlijk het paard van mijn vriendin, maar karakterieel heeft ze niet echt een klik met de merrie. In de voorbije wedstrijden viel ik met haar in de prijzen (top acht, red.). Dat hoop ik nu opnieuw te doen, al is de concurrentie groter. Paardrijden is mijn leven geworden. Op Plattelands TV presenteert Stefaan Lammens De Zadelkamer. Ik heb in dat programma een eigen rubriek. Het maakt het allemaal bijzonder leuk.”