Ex-voetballer Clegy Wambacq ontfermt zich over Veidec Miba MX Team: “Motorcross is altijd al een passie geweest”

MotorcrossTot enkele jaren geleden was Clegy Wambacq een vaste waarde in het regionale voetbal. Voetballen bij Wambeek-Ternat zit er niet meer in, maar hij blijft wel nauw betrokken bij de sport. Wambacq vond intussen nieuwe uitdagingen in de motorcross. Hij houdt zich nauwgezet bezig met het Veidec Miba MX Team.

Van het voetbal naar de motorcross. Hoe maakte Clegy Wambacq de overstap? “Mijn vader was vroeger zelf thuis in de motorcross. Ik ging vaak kijken toen hij piloot was. We supporterden ook voor Bruno De Troch, een man uit de streek. Motorcross is altijd al een passie geweest. Als voetballer moest ik evenwel keuzes maken. Beide sporten combineren was onmogelijk, maar ik ben het crossen steeds blijven volgen. Op de cross in Kester was ik vaak aanwezig.”

Eigen ploeg

Van het een kwam het ander. Na zijn actieve voetbalcarrière ging Clegy Wambacq zich bezighouden met het Veidec Miba MX Team. “Ik wou piloten helpen. In het begin ging het om kleine sponsors, maar intussen kunnen we echt over een mooi budget beschikken. Daar ben ik dankbaar voor. Momenteel maken Niels De Coster en Arno De Wandeleer deel uit van de ploeg. Mogelijks komt daar deze week nog een achttienjarig beloftevol talent bij. Ik hoop dat de zaak spoedig in orde komt. Hij zou een versterking zijn.”

(lees verder hieronder)

Volledig scherm Het Veidec Miba MX Team gaat dit seizoen Europa in. © RV

Europees

Dit seizoen gaat het Veidec Miba MX Team voor het eerst Europa in. “We komen zowel in de BMB als in de MCLB uit. Niels De Coster was twee jaar geleden kampioen van België. Arno De Wandeleer begon terecht met grote ambities. De eerste Europese wedstrijd was in Lommel. Daar kwam hij spijtig genoeg ten val en blesseerde hij zich aan de schouder. We hopen hem klaar te krijgen voor de manche half juli in Tsjechië. De cross in Lommel was tevens een manche van het Belgisch kampioenschap. Daar hoopte hij op het podium. Arno mag mikken op een plaats bij de top vijftien.”

Moeilijk trainen

Clegy Wambacq ondervindt wat veel crossers meemaken: het is moeilijk om geschikte trainingsfaciliteiten te vinden voor de piloten. “In de dichte omgeving lukt het niet om te trainen. We kunnen soms terecht in de provincie Antwerpen of over de grens in Axel. Doordat er weinig circuits zijn, moeten we soms verder uitwijken. Dat brengt ons af en toe zelfs naar Spanje of Italië.”

Lees ook: meer motorcross