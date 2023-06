Ex-Unionspeler Yves Buelinckx kijkt uit naar ontknoping van competitie: “Union heeft mentaal voordeel”

voetbal jupiler pro league Kevin Denkey was in Gent opnieuw belangrijk voor Cercle Brugge: “Blij dat ik me nog een keer kon tonen”

De blamage van een week eerder werd door Cercle Brugge met een sterke prestatie in de Ghelamco Arena uitgeveegd. Winnen lukte de Vereniging niet, de puntendeling in Gent was uiteindelijk ook billijk. “Nu nog op een mooie manier het lange seizoen afmaken”, klinkt het zowel bij de coach als de spelers.