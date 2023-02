Het team van trainer Maxim Vandamme moest het doen zonder de jonge Noa Bara die wegens last aan de lies rust kreeg. “Dat we de finale niet halen is zeker geen ontgoocheling”, zegt de voorzitter. “Absoluut niet. We scoren moeilijk en dat is vandaag nogmaals gebleken.”

“De competitie krijgt de voorkeur. We zouden graag de eindronde spelen. Onze gerechtigd correspondent Charly Nowé heeft het dossier voor de aanvraag voor de licentie voor derde amateur ingediend. Kunnen we promoveren, dan gaan we dat zeker meepakken maar het is absoluut geen must. Ons doel is om uiterlijk tegen 2025 terug te keren naar het nationaal voetbal.”

“Zondag op Racing Waregem en dan thuis tegen SV Jabbeke volgen twee belangrijke wedstrijden. We gaan er proberen het maximum uit te halen en dan zien we wel.”

De Wietstar telt zes nieuwkomers maar meest opvallend is de komst van ex-trainer en ex-doelman Pascal Mestdagh in de raad van bestuur. Zes jaar geleden werd hij ontslagen bij WS Lauwe. “Pascal is altijd een sympathisant van onze club geweest”, zegt de voorzitter. “Hij heeft zijn ervaring en contacten. Pascal kent veel mensen. We zijn blij dat hij zich engageert.”

“Ze hebben me gevraagd voor de raad van bestuur”, zegt Pascal Mestdagh. “Na mijn ontslag had ik met sportief verantwoordelijke Stefaan Tanghe zes jaar geen contact meer. We praatten niet meer tegen elkaar en dat probleem hebben we nu van de baan gewerkt. We zijn weer vrienden.”

Pascal Mestdagh wil maar al te graag de trainerscursus Uefa A volgen. “Nu volg ik hiervoor een voortraject, de lessen gaan door in Aalst en Tubeke”, zegt Mestdagh. “De vorige les ging over sportvoeding. Indien ik word toegelaten, dan duurt de trainerscursus twee jaar. Voor alle duidelijkheid: ik ben hier niet teruggekeerd om onrust te stoken.. Zeker niet. Ik had hierover een gesprek met trainer Maxim Vandamme. Ik kwam terug om het geheel sterker te maken.”

En of de gewezen uitbater van café In Den Blauwen Engel dan geen ambitie meer heeft om ooit ergens weer trainer te worden. “Na het ontslag van Dylan Vanhaverbeke was ik kandidaat bij SV Wevelgem City”, zegt Pascal. “Ik speelde 23 jaar op alle niveaus. Het voetbal is ondertussen enorm veel veranderd.”

“Ik stak veel op van verschillende trainers. Spelers moeten op de juiste manier en door de juiste mensen worden begeleid. Als ik ergens weer trainer word, dan wil ik er alle tijd in steken. Trainer zijn en die cursus Uefa A volgen is niet combineerbaar.”

Vrijdagnamiddag tekende Seppe Lecour een overeenkomst tot eind dit seizoen. De ex-spits van onder meer de beloften KRC Harelbeke en Zwevegem Sport is een vrije speler nu SV Anzegem stopt.

