Ex-STVV’er Iebe Swers moet vrede nemen met invallersrol bij KV Mechelen: “Bij elk kans die ik krijg, probeer ik me maximaal te geven”

Voetbal Jupiler Pro LeagueZaterdagavond om 20u45 gaat KV Mechelen op bezoek bij Sint-Truiden, een ex-club van Iebe Swers (25). De Limburger - jeugdspeler van STVV - droeg in het verleden 37 keer het shirt van de Kanaries. Bij Malinwa schikt hij zich dit seizoen in een invallersrol. “Hopelijk kan ik mijn speelminuten geleidelijk aan opdrijven.”

De voorbije drie wedstrijden mocht Swers telkens invallen. Tegen Union en Cercle Brugge bleef het bij enkele minuten, in de spektakelwedstrijd tegen Westerlo kreeg hij 20 minuten. Zo beleefde de Limburgse verdediger de ommekeer vanop de eerste rij. “Het was ongelooflijk. Even nadat ik inviel, werd het 2-4. Dat was een pijnlijk moment. Na het afgeweken doelpunt van Rob (Schoofs, red.) voelde je dat het vertrouwen terugkeerde in de ploeg. De twee goals van Milan (Robberechts, red.) zorgden voor een geweldig gevoel bij iedereen die KV Mechelen in het hart draagt. Natuurlijk was Milan blij maandag op training, maar zweven is hij niet gaan doen. Hij bleef er vrij nuchter onder.”

Terug naar de invallersrol van Swers. Net als elke speler wil de Limburger zoveel mogelijk minuten maken, tegelijk beseft hij dat de concurrentie op de backs met Walsh en Bolingoli niet mals is. “Ik wist van in het begin van het seizoen dat het knokken ging zijn om een plek in de ploeg te bemachtigen. Daar heb ik ook met de coach over gesproken na zijn aanstelling. In die invallersrol kan ik me momenteel wel vinden. Bij elk kans die ik krijg, probeer ik me maximaal te geven. Hopelijk kan ik mijn speelminuten geleidelijk aan opdrijven.”

Iebe Swers kent het kunstgras van Stayen. De verdediger is een jeugdproduct van STVV en speelde van 2013 tot 2019 - met in de tussentijd een uitleenbeurt aan Lommel - 37 wedstrijden voor het eerste elftal. “Zeker bij de jeugd heb ik er een fijne tijd achter de rug. Bij de eerste ploeg zou ik mijn periode eerder omschrijven als wisselvallig. Wedstrijden waar ik speelkansen kreeg, werden afgewisseld met matchen waar ik niet aan de bak kwam. In vergelijking met mijn tijd bij de club is er bij STVV veel veranderd. Alleen Wolke Janssens ken ik nog”, weet Swers.

