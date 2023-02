Ex-spelers Tim Arijs en Koen Tackaert één jaar na hun vertrek in Erpe-Mere: “We dragen United nog altijd een heel warm hart toe”

Voetbal Tweede Nationale AErpe-Mere United beleeft een moeilijk seizoen. Na drieëntwintig speeldagen staat de ploeg onderaan en is de degradatie naar tweede nationale een kwestie van tijd geworden. Ondanks de mindere resultaten blijven de ex-spelers hun oude club koesteren. Tim Arijs en Koen Tackaert kozen ervoor om deze zomer niet mee te promoveren en hun carrière ‘af te bouwen’ in de provinciale reeksen.

Koen Tackaert en Tim Arijs waren jarenlang de boegbeelden van Bambrugge/Erpe-Mere United. Ongeveer een jaar geleden gaven beide dertigers aan dat het tijd werd om te kappen met nationaal voetbal. Beiden haalden toen nochtans nog altijd een goed niveau. Koen Tackaert trok naar tweedeprovincialer Meldert, Tim Arijs koos voor de Vlaams-Brabantse derdeprovincialer Eendracht Hekelgem. Beiden blikken terug op het seizoen.

Hebben jullie Erpe-Mere United dit seizoen aan het werk gezien?

Tim Arijs: “Ik zag hen al vijf keer aan het werk. Zondag was ik nog aanwezig tegen Merelbeke. Als de kalender het toelaat, zak ik naar de Steenberg af. De club is jarenlang toch een belangrijk deel van ons leven geweest. Dat laat je niet zomaar achterwege.”

Koen Tackaert: “Volledig akkoord met Tim. Ook ik zag Erpe-Mere al een vijftal keer aan het werk. We dragen United nog altijd een zeer warm hart toe. Veel supporters spreken me dan aan en vragen waarom ik niet gebleven ben. Op zich is dat natuurlijk heel fijn, maar er is nu eenmaal een tijd van komen en gaan.”

In welke mate hebben jullie nog contact met jullie voormalige ploegmakkers?

Tim Arijs: “Ik heb nog veel contact met de spelersgroep van vorig jaar. We spreken regelmatig eens af voor een activiteit. Een après-ski kan altijd. Het zijn vrienden voor het leven.”

Koen Tackaert: “Inderdaad. Ook met trainer Levi Jacobs heb ik regelmatig contact. Hij vertelde me al dat hij ons mist in de kleedkamer, omdat we sfeermakers waren. Sfeer krijg je echter niet op bestelling. Ik ervaar dat nu ook bij Meldert. In het begin van het seizoen liep het daar stroef. Na nieuwjaar werden de resultaten beter. Automatisch zie je de sfeer dan crescendo gaan. Dat is bij iedere club zo.”

Hoe ervaren jullie het seizoen van Erpe-Mere United?

Tim Arijs: “Ergens kon je verwachten dat het een zwaar seizoen zou worden. United werd vorig seizoen zesde en promoveerde via de eindronde. Toch blijf ik het een positieve beslissing vinden dat ze toen gekozen hebben om toch voor de promoti te gaan. Misschien missen ze inderdaad sfeermakers op dit moment, maar dat heeft met resultaten te maken. Ondanks de laatste plaats hoor ik weinig echt negatieve berichten over die sfeer. Dat is fijn.”

Koen Tackaert: “Iedereen wist dat het een lastige campagne zou worden. Het was positief dat ze toch die stap gezet hebben. Ik heb de indruk dat die vele verliesmatchen beginnen doorwegen. Op zich is dat logisch. United moet nog even doorbijten.”

Welk advies kunnen jullie United geven?

Tim Arijs: ‘Ik kan het bestuur enkel aanraden om al naar volgend seizoen te kijken. Ik heb ook de indruk dat dit gebeurt.”

Koen Tackaert: “Correct. Je voelt aan dat iedereen snakt naar volgend seizoen. Daar moet gewoon werk van gemaakt worden. Erpe-Mere United heeft gewoon een plaats in derde nationale.”

Hoe staat het met jullie eigen carrière?

Tim Arijs: “In het begin van het seizoen hadden we het moeilijk. De klik was er nog niet echt. Je mag niet vergeten dat Hekelgem vorig seizoen tegen de degradatie vocht. Na een tiental matchen kwam de schwung er helemaal in. Recent pakten we uit met een vijfentwintig op zevenentwintig. Daardoor prijken we momenteel op de vijfde plaats. De eindronde is nog haalbaar. Daar willen we in die laatste negen matchen ook voor gaan.”

Koen Tackaert: “Het verhaal van Meldert is wat gelijklopend. Ik had zeker meer verwacht van het seizoen. We staan momenteel op de dertiende plaats. Een paar spelers haakten af. Na nieuwjaar kwam er beterschap. Zelf was ik negen weken buiten strijd met een kuitblessure. Die is helemaal genezen. Intussen heb ik opnieuw vijf matchen op de teller staan en merk ik dat het plezier weer helemaal terugkomt.”