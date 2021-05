Ex-spelers en bestuurders leggen de ziel bloot van hun traditieclub. Hoe zien zij de voetbaltoekomst van 'hun club’ na corona?

Voetbal Traditieclubs Paul Schreurs (Patro Eisden) over de tijd van toen: “Wij speelden in de jaren zestig voor tiendui­zend toeschou­wers, dat kun je je nu niet meer voorstel­len”

2 mei De nog steeds kwieke 83-jarige Paul Schreurs eist een apart hoofdstuk op in de clubgeschiedenis van Parto Eisden. Paul speelde vanaf zijn zestiende jaar in het eerste elftal bij Patro, dwong in 1960 mee de promotie af naar eerste klasse en was er na zijn voetbalcarrière jarenlang een begeesterde jeugdtrainer. Meer dan dertig opeenvolgende jaren was hij lid van ‘het Kleine Anderlecht’. En nu nog steeds volgt hij het nieuws over paars-wit op TV of in de krant.