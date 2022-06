Ex-speler Spencer Verbiest is nieuwe T1 van City Pirates, Stefan Delalieux wordt T3: “Sneller dan verwacht, maar niet getwijfeld”

“Toen ik de vraag kreeg om T1 te worden, had ik geen bedenktijd nodig”, zegt Verbiest. “Mijn antwoord was volmondig ja. Ik kwam naar Merksem om de beloften te trainen, maar wel met het plan in mijn achterhoofd om binnen een paar jaar sowieso de stap te zetten naar de eerste ploeg. Als je dan door omstandigheden vroeger de kans krijgt, mag je die niet laten liggen.”

“Al is het voor mij ook een sprong in het onbekende. Na mijn spelerscarrière trok ik naar Antwerp en stapte daar in het verhaal van de jeugdopleiding bij de U9 omdat mijn zoontje daar speelde. Van daaruit ging het naar de U15 en vervolgens de U18. Ik besef dat een eerste ploeg trainen een andere aanpak vraagt, maar het gegeven van een kleedkamer is me niet vreemd en ik word omringd door een complementaire technische staf. Dela ken ik al lang van jongs af, want we speelden nog samen in de jeugd en later ook nog hier in het eerste elftal. Dat zou dus in orde moeten komen. (lacht) Jurgen leerde ik pas vorig seizoen kennen met het oog op mijn komst naar de beloften, maar ook met hem klikt het goed.”

Verwachtingen

“Of ik begin met de ambitie om hetzelfde parcours af te leggen als mijn voorganger? Ik hoop in de eerste plaats op een lange samenwerking met City Pirates. De voorbije seizoenen presteerde de ploeg steevast boven de verwachtingen en dat proberen te evenaren is een mooie ambitie. Om daarvoor te zorgen met verzorgd, aanvallend voetbal is dan de intentie, maar het spreekt voor zich dat we ons niet naïef gaan opstellen. De kern leren kennen is nu de hoofdopdracht en verder kijken we uiteraard ook hoe onze talenten in de jeugd zich ontwikkelen. Er zijn verwachtingen qua doorstroming naar de eerste ploeg, dat besprak ik nog vanuit mijn andere rol met Kevin Van Haesendonck naar aanleiding van het seizoen, dus die lijn trekken we absoluut door.”

Filosofie

En dat doet ook sportief manager Philip Van Dooren met de aanstelling van de 38-jarige Verbiest. Door opnieuw kansen te geven aan een jonge, beloftevolle coach blijft ook hij trouw aan zijn filosofie en die van de club.

“We schreven voor Spencer een plan uit van twee jaar bij de beloften”, zegt hij. “Maar toen Kevin vertrok, moesten we natuurlijk kiezen. Een externe coach aanstellen op korte termijn is altijd een optie, maar dat past niet in onze visie. Spencer verdiende zijn sporen binnen de jeugdopleiding van Antwerp en haalt volgend jaar zijn UEFA A-trainersdiploma. Wat ons betreft, is hij klaar voor deze opdracht.”

“Dat het feit dat hij deze kleedkamer kent zowel een voor- als nadeel kan zijn nu hij boven de groep moet staan?Aan ons om ervoor te zorgen dat de plus geen min wordt. Ik sprak met een aantal ervaren spelers uit onze kern en zij staan helemaal achter zijn komst. De nieuwe technische staf bestaat uit verschillende profielen die elkaar heel goed aanvullen en nu is het zaak om alles tot een geheel te smeden.”

Oefenmatch in Westerlo

Komende zaterdag speelt City Pirates een vriendschappelijke wedstrijd op bezoek bij eersteklasser Westerlo. Dat duel staat in het teken van het afscheid van Kevin Van Haesendonck die in 't Kuipke assistent werd van Jonas De Roeck. “Zelfs een prestigeduel zou ik het niet noemen”, zegt Van Dooren. “Was het leuker geweest om Westerlo te ontvangen in eigen stadion met het oog op de inkomsten, ja. Maar we zijn realistisch genoeg om te beseffen dat een eersteklasser dat niet zomaar kan kiezen. De insteek van deze wedstrijd is louter om de spelers op een mooie manier afscheid te laten nemen van Kevin, iemand waarmee ze drie lang heel nauw en goed samenwerkten.”



“Persoonlijk heb ook ik niets dan lovende woorden voor hem over. Het is vrij uniek dat je als mensen zo goed overeenkomt en ook op sportief vlak doorlopend op eenzelfde lijn zit. Ik kan me geen meningsverschil met Kevin voor de geest halen. Ik zei altijd dat ik het vreemd vond dat hij niet meer interesse opwekte van topclubs omdat ik hem een echte toptrainer vind. Nu besef ik dat ik het daarmee gejinxt heb, maar goed. (lacht) Neen, we zijn als City Pirates vooral ongelofelijk trots dat Kevin deze stap kon zetten. Daarmee bewezen we nogmaals dat deze club een springplank is voor spelers én trainers.”



De oefenpot wordt om 13 uur gespeeld achter gesloten deuren, maar is wel te volgen via livestream op de Facebook-pagina van de Kemphanen. City Pirates start aan de voorbereiding op 18 juli.