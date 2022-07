Ex-roeister Georgie Howe laat zich in Baloise Ladies Tour opmerken: “Kon niet geloven dat ik met Ellen Van Dijk in een vlucht zat want ben grote fan van haar”

Gedurfd! In de finale van de tweede etappe van de Baloise Ladies Tour in en rond Herzele ging de 28-jarige Australische Georgie Howe solo op zoek naar ritwinst. Ze werd vijf km van het einde door enkele wereldtoppers gegrepen.

Half juni arriveerde Georgie Howe in ons land. In eigen Australië joeg ze in het roeien een olympische droom na, kon die niet realiseren en raakte uitgekeken op de sport. Tijdens de lockdown in Melbourne leerde ze Zwift, het online fietsplatform, kennen. Ze raakte gepassioneerd door wielrennen. Begin dit jaar reed ze het nationaal kampioenschap, haar eerste wedstrijd. In april werd ze al Oceanisch kampioene in het tijdrijden. Het ging hard.

“Nadat ik op woensdag in België arriveerde reed ik zowel vrijdag als zaterdag een kermiskoers”, begon Howe haar verhaal. “In Terjoden, de tweede koers, kreeg ik een drinkbus van iemand van Keukens Redant. In die wedstrijd werd ik tweede. Ik vroeg of ik bij het team mocht komen. Dat was meteen in orde. De ondersteuning van Keukens Redant is fenomenaal.”

Elfde in de proloog

De Australische mocht met het team uit Erpe-Mere al de Lotto Ladies Tour rijden en sloot de driedaagse als dertigste af. Deze week rijdt ze de vijfdaagse Baloise Ladies Tour. Ze opende met een elfde plaats in de proloog in Utrecht. De massaspurt in Olsene sloot ze in het peloton als 33ste af. In Herzele, op een geaccidenteerd parcours, deed ze in de finale een meer dan overtuigende gooi naar ritwinst.

“Ben een grote fan van Ellen Van Dijk en kon nauwelijks geloven dat ik met haar in een ontsnapping zat”, glunderde Georgie Howe. “En met Lorena Wiebes: twee rensters van wereldklasse. Toen ik alleen voorop raakte en 55 seconden nam begon ik er een klein beetje in te geloven. Deze rit winnen was fantastisch geweest want voor Team Keukens Redant is dit een thuiswedstrijd.”

Tijdrit in Knokke-Heist

Pfeiffer Georgi, ploegmakker van Lorena Wiebes, reed het gat op Howe dicht. In een sprint met tien werd ze achtste. Waardoor ze in het algemeen klassement opschuift naar de zesde plaats op 37 seconden van Wiebes. Gezien ze een degelijke tijdrit in de benen heeft – zaterdagavond wordt, na een ochtendrit Cadzand-Knokke, in de mondaine badstad 15,6 km tegen de klok gereden – kan ze in het klassement nog opschuiven.