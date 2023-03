Ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi opent voetbalschool in het Mechelse: “Voetbal wordt vaak te moeilijk gemaakt in de jeugd”

Voetbal derde nationale A Kim Verstrae­ten (VW Hamme) wil derde plaats zondag bestendi­gen tegen Elene-Grotenber­ge: “Iedereen moet scherp blijven”

Vigor Wuitens Hamme is aan een goed seizoen bezig. Na twintig speeldagen staat de ploeg op de derde plaats in derde nationale A. Vorig weekend liep men bijna een ‘accident de parcours’ op in Wielsbeke (2-2). Zondag wil men opnieuw aanknopen met het betere spel, wanneer men Elene-Grotenberge ontvangt.