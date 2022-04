Ex-renner Zico Waeytens eert Michael Goolaerts in eerste bokskamp: “Michael gaat mee de ring in”

Zico Waeytens (30) en Michael Goolaerts waren ploegmakkers bij Veranda’s Willems-Crelan, toen Goolaerts op de kasseistrook van Viesly kwalijk ten val kwam. Een hartfalen. Goolaerts’ hart bleef echter kloppen in het peloton. Zico Waeytens zegde drie jaar geleden de wielersport vaarwel en koos voor het boksen. Op 22 april kampt hij een eerste keer. Waeytens wil zijn overleden makker bij die kamp in Zedelgem eren. “Ik had een nauwe band met Michael. Zijn dood heeft me sterk aangegrepen. De voorbije vier jaar is hij nooit uit mijn gedachten geweest. Zelfs nu nog word ik bij dit gesprek emotioneel. Michael is mijn ‘mateke’. Daarom gaat hij vrijdag met mij mee de ring in. Ik liet een mondstuk maken, waarop ‘All 4 Goolie’ staat geschreven. Zo zal hij bij mij zijn tijdens mijn boksdebuut. Dat is mijn manier om het postuum te eren. Het is puur toeval dat mijn boksdebuut bijna samenvalt met Parijs-Roubaix.”

Enorm aangegrepen

Hoewel de fatale Parijs-Roubaix intussen al vier jaar achter de rug ligt, herinnert Zico Waeytens zich Michael Goolaerts nog alsof het gisteren was. “Ik was er op de bewuste dag niet bij in Parijs-Roubaix, ik was op stage in de Ardennen om de Brabantse Pijl voor te bereiden. Toen ik het nieuws vernam, heb ik onmiddellijk de stage afgebroken. Ik weet amper hoe ik thuis ben geraakt. Onderweg kreeg ik nog een boete, omdat ik me niet had gehouden aan wegenwerken. Nadien heb ik op de begrafenis de kist meegedragen. Zijn doodsprentje staat nog altijd op mijn kast. We woonden ver val elkaar, maar toch voelden we ons zeer nabij. Tijdens een stage met de ploeg in Griekenland werden de vriendschapsbanden aangehaald. Zijn laatste sms’jes zitten nog altijd in mijn gsm. Die worden niet verwijderd. Net zoals mijn herinneringen aan Michael.”