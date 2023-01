Ex-renner Matti Stiens staat aan het fornuis bij Alpecin-Deceuninck: “Dit is voor mij een echte droomjob”

WielrennenEen aantal jaren geleden was Matti Stiens (35) een van de beste renners in Vlaams-Brabant bij de elites zonder contract. Het leverde hem een provinciale titel op in 2013. Hoewel de uitslagen goed waren, zette de Schepdalenaar op zijn zevenentwintigste een punt achter zijn carrière. Het wielrennen liet hem echter niet los. Nu gaat hij als kok aan de slag bij Alpecin-Deceuninck.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Na zijn actieve loopbaan supporterde Matti Stiens fervent voor Anderlecht, maar de band met de koers werd nooit helemaal doorgeknipt. Nu keert hij beroepsmatig terug in het peloton als kok bij Alpecin-Deceuninck. “Toen ik nog koerste, leerde ik Dries De Bondt kennen. We zijn altijd vrienden gebleven. Regelmatig liet ik wel eens vallen dat ik het leuk zou vinden om te koken voor een profploeg. Dries had dat onthouden. Bij zijn ploeg Alpecin-Deceuninck kon men een extra kok gebruiken. De ploeg is namelijk op vier fronten actief (WorldTour mannen, WorldTour vrouwen - telkens met een Development Team - , veldrijders en mountainbikers, red.). Dries gaf mijn nummer door en de bal ging aan het rollen. Dit is voor mij een echte droomjob.”

Volledig scherm In 2013 werd Matti Stiens provinciaal kampioen bij de elites zonder contract. © RV

Goed nagedacht

Toch heeft Matti Stiens alles eerst goed op een rijtje gezet. “Ik heb twaalf jaar gewerkt bij slagerij-traiteur-verswinkel Nechly in Vlezenbeek. Die twaalf jaren schiepen een band. In mijn hoofd moest ik echt een stap zetten. Niet alleen emotioneel, maar ook beroepsmatig. Als traiteur werken is anders dan voor een profploeg koken. Alle maaltijden liggen strikt vast. We werken samen met een app die heel professioneel is uitgedokterd door het Performance Team en Foodmaker, een producent van gezonde voeding. Minder vetten, meer gezonde kost. Uiteraard mogen renners allergieën wel aangeven, maar in principe eten ze wat de pot schaft. (lacht) Als ze iets echt niet lusten, melden ze dat wel.”

Actief?

In welke mate zit Matti Stiens zelf nog op de fiets. “Ik ben gestopt in 2015. Toen had ik vijftien overwinningen op de teller. Mijn provinciale titel in Vlaams-Brabant was zeker een hoogtepunt. Ook in de Ronde van Vlaams-Brabant kon ik me uitleven. Nadien ging de fiets de garage in. Tot corona. Nu probeer ik toch één of twee keer per week er op uit te trekken.”

