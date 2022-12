Ex-prof Thomas Creppy geeft ervaring door aan jeugd van Bavi: “Alle puzzelstukjes passen mooi in elkaar”

Basketbal Top Division 2BMeer dan tien jaar lang was Thomas Creppy (32) als professioneel basketbalspeler aan de slag bij verschillende clubs in binnen- en buitenland. Op zijn tweeëndertigste lijkt de forward zich te settelen: nieuwe woonomgeving, nieuwe job, nieuwe club. Eén zaak is duidelijk: Creppy voelt zich goed in zijn vel.

Bavi Vilvoorde zorgde dit weekend voor de stunt in Top Division 2. De ongeslagen competitieleider Nijvel werd met een duidelijke 79-56-nederlaag terug naar huis gestuurd. Daardoor blijven de Vilvoordenaren met de top drie in de reeks meespelen. Met twintig punten had Thomas Creppy een belangrijk aandeel in de ruime zege van Bavi. “We staan momenteel op de derde plaats. In de atletiek is dat een podiumplaats. Toch denk ik dat alles mogelijk blijft in Top Division 2B. We leden tot nu toe drie nederlagen. Twee daarvan waren zeker vermijdbaar. Stress is er niet.”

Volledig scherm Thomas Creppy blijft op zijn tweeëndertigste een aanvallende troef. © EVL

Ervaren krijger

Thomas Creppy heeft al vele watertjes doorzwommen. “Op mijn negende begon ik met basketbal in Etterbeek bij het plaatselijke UAAE. Nadien kwam ik bij Woluwe terecht. Daar was ik ploegmaat van Belgian Lion Quentin Serron. Mijn opleiding kreeg een vervolg bij het Centre de Formation van Spirou Charleroi. Oostende en Pepinster waren de volgende stappen. Bij Leuven Bears kreeg ik veel speelkansen in eerste klasse. Drie seizoenen bleef ik bij de Leuvense club.”

“Via een passage in Frankrijk kwam ik achtereenvolgens voor Royal IV, Kangoeroes en Charleroi uit. Vanuit Charleroi trok ik naar het Franse La Rochelle. Dat was een heel fijne ervaring op zich, maar corona gooide roet in het eten. Bovendien was ik daar alleen. Mijn vrouw en zoontje bleven hier achter. Na een tijdje woog dat toch zwaar door. Ik ben blij dat ik dit seizoen bij Bavi Vilvoorde aan de slag kon gaan. Ik word herenigd met coach Danny Wouters. We werkten eerder al samen in Leuven.”

Personal trainer

Beroepsmatig heeft Thomas Creppy keuzes gemaakt. Hij is niet langer als professioneel basketbalspeler aan de slag. “Alle puzzelstukjes passen mooi in elkaar. Ik heb vorig jaar een huis gekocht in Wemmel. Op een kwartiertje sta ik op de training. Ik werk als opvoeder in Anderlecht. Daarnaast ben ik ook begonnen als personal trainer. Wie zich fitter wil voelen, mag me gerust contacteren. Ik begeleid iedereen persoonlijk. Tot slot vind ik in Vilvoorde ook het basketbalplezier terug. Samen met Ivan Perez en Jérémy Delobbe behoor ik tot de dertigers binnen de club. We zijn de drie opa’s. (lacht) Het is aan ons om de jonge, talentvolle garde van Bavi van nabij te begeleiden.”

