Ex-prof Ludovic Buysens aan laatste matchen uit carrière bezig bij Olsa: “Topper tegen leider prikkelt me nog hoor”

Basketbal BNXT League Gehavend Phoenix Brussels wil tegen Den Haag bevestigen in Elite Silver

Zondag neemt Phoenix Brussels het in de vertrouwde sporthal op tegen Den Haag. Een onmogelijke opdracht is het zeker niet, want de tegenstander staat op de laatste plaats in de Elite Silver. De Brusselaars doen het in die groep trouwens prima met vier zeges in vijf wedstrijden. Zondag zal er wel een gehavend team op het parket staan.

12:39