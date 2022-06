Ex-prof Koen Persoons (KVK Ninove) hangt voetbalschoenen aan de haak: “Het is mooi geweest”

Wielrennen Xaydee Van Sinaey na brons op BK: “Toch weer een podium­plaats op een kampioen­schap”

Als ze naar een kampioenschap gaat, haalt Xaydee Van Sinaey het podium. Begin dit jaar kroonde de eerstejaarsjuniore zich in Lombardsijde tot Belgisch kampioene in het veld. Op 1 mei werd ze in Gavere tweede op het BK tijdrijden, zondag in Moorslede derde in het wegkampioenschap.

29 mei