Ex-prof Bram Vandenbussche neemt afscheid van competitievoetbal: “Een zwart gat? Bel me in september terug!”

Vandenbussche doorliep alle jeugdreeksen bij Cercle Brugge en brak in het jaar 2000 door bij de eerste ploeg van de Vereniging, waar hij zijn debuut maakte in tweede klasse tegen Patro Eisden. In het seizoen 2002-2003 won hij de Pop-Poll van supportersvereniging d’Echte en promoveerde Cercle naar de hoogste voetbalafdeling. Na meer dan tweehonderd wedstrijden en negen seizoen voor Cercle, transfereerde de leerkracht lichamelijke opvoeding in 2009 naar gouwgenoot SV Roeselare. Na één seizoen in eerste en vier seizoenen in tweede klasse trok Vandenbussche de Schierveldse deur achter zich dicht voor een avontuur bij eersteprovincialer SV Damme. Na het faillissement van de rood-witte formatie trok de Varsenarenaar in 2020 naar derdeprovincialer SK Eernegem, waar hij afgelopen weekend zijn laatste wedstrijd speelde.

Schitterende hommage

“Het was een drukke dag, die ’s ochtends startte met het vormsel van mijn zoon”, steekt Bram Vandenbussche van wal. “Terwijl mijn familie met de kinderen naar de feesttafel trok, at ik twee pistolets alvorens naar Eernegem te vertrekken. Neen, ik dacht niet na over mijn afscheid, maar wel over de kans op promotie. Voor de aftrap werd ik dan toch even emotioneel, toen bleek dat onze voorzitter Franky Krenski een prachtig eerbetoon had voorbereid. Onder meer huidig Cercle-voorzitter Vincent Goemaere, ex-Cerclespeler Christope Lauwers en een heleboel supporters die mij al volgen sinds ik bij Cercle doorbrak, stonden mij op te wachten, samen met mijn zoon en dochter, die getooid waren in een outfit van Cercle Brugge en SK Eernegem. Een schitterende hommage die me een krop in de keel bezorgde.”

Kwaad om mislopen promotie

Afscheid nemen met promotie doet Vandenbussche niet, want Eernegem geraakte niet voorbij Lissewege in de eindronde. In het Brugse polderdorp verloor Eernegem, zonder Vandenbussche op het veld, met 3-1. Op eigen bodem hield Eernegem, met aanvoerder Vandenbussche negentig minuten tussen de lijnen, het op een 1-1-gelijkspel. “Het is ongelooflijk dat we slechts gelijkspeelden tegen Lissewege”, vervolgt de verdediger. “Ze scoorden vanuit een dubieuze buitenspelsituatie, terwijl de ref twee doelpunten van ons afkeurde en ook een handsbal van de bezoekende doelman buiten het strafschopgebied niet bestrafte. Na de match was ik dan ook niet treurig om mijn afscheid: ik was kwaad dat we promotie misliepen. Pas midden in de nacht drong het pas een eerste keer tot me door. Het is jammer, maar uiteindelijk overheerst een gevoel van trots. We speelden met Eernegem een fantastische eerste periode en speelden ook in de laatste weken van het seizoen op hoog niveau.”

Meer tijd voor gezin

Wanneer begon Vandenbussche na te denken over zijn afscheid? “Dat was ergens in januari, toen een vervelende blessure aan de meniscus en achillespees mij al een tijdje aan de kant hield”, vervolgt de Varsenarenaar. “Pas in deze eindronde geraakte ik opnieuw wedstrijdfit. Het besef groeide dat, hoewel ik mijn lichaam nog steeds op en top verzorg, de leeftijd mij aan het inhalen was. Anderzijds heeft mijn gezin al vele jaren opofferingen gebracht om mij m’n pleziertjes te gunnen en voelde ik dat het eens tijd werd dat ik iets terug deed voor hen. Ik ga me de komende periode veel meer kunnen bezighouden met mijn echtgenote Nele De Visch en mijn twee kinderen.”

Minstens één sabbatjaar

De twaalfjarige Matizze Vandenbussche speelt bij de U14 van Cercle Brugge. “Er is veel gelijkenis, ja: hij is erg sportief, gedreven, polyvalent en leert snel bij. Hij start in september in het eerste middelbaar aan de Spartac Topsportschool in Brugge. Mijn negenjarige dochter Pippa is meer een acrobatisch en creatief type, die goed kan turnen en talent heeft op de trampoline. Ik kreeg verschillende aanbiedingen, ook van Cercle Brugge, om trainer of speler-trainer te worden in provinciale, maar ik heb besloten om minstens één sabbatjaar te nemen vooraleer ik een nieuw engagement aanga. Ben ik niet bang om in een zwart gat te vallen? Bel me in september eens terug”, lacht de leerkracht lichamelijke opvoeding in het Sint-Andreasinstituut van Oostende tot besluit.

Lees ook: meer provinciaal voetbal