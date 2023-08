Ex-kampioen Tom Timmermans haalt BK in Putte: “Revalidatie heeft bloed, zweet en tranen gekost”

jeugdvoetbal Money time op het internatio­naal U13-toer­nooi in Bierbeek, met meisjes­teams als extra trekpleis­ter: “Ons toernooi gaat om veel meer dan winnen”

Even werd het een halt toegeroepen door corona, maar ondertussen oogt de toekomst van het internationaal U13-toernooi in Bierbeek weer bijzonder mooi. Na de kwalificaties is het vanaf zondag de beurt aan het hoofdtoernooi dat loopt tot en met dinsdag 15 augustus. Met dit jaar één opvallende nieuwigheid, want ook enkele nationale meisjesteams zullen op de finaledag strijden voor de hoogste eer.