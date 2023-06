Ex-Cerclespeler Laurenz Simoens wint eerste boksmatch: “Honderd keer meer stress voor mijn eerste kamp dan voor een vol voetbalstadion”

wielrennen profs Kim De Baat na moeilijk jaar in de driekleur: “Slechts schim van renster die ik vorig jaar was”

Zondag neemt Kim De Baat (32) afscheid van haar driekleur. Een jaar geleden veroverde ze in Middelkerke eerder verrassend de Belgische titel. In Izegem kruipt ze opnieuw in haar gewone rol en koerst ze in dienst van het team.