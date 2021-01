Ex-Buffalo Jari Vandeputte bijna weer fit bij Italiaanse tweedeklasser Vicenza Virtus: “Serie A is persoonlijke én collectieve ambitie”

Vandeputte heeft het goed naar zijn zin in het noordoosten van de Laars. Na een passage bij Viterbese, verhuisde hij in de zomer van 2019 naar Vicenza Virtus dat een jaar eerder was opgericht na het faillissement van Vicenza Calcio. Die overstap bleek een schot in de roos. Vandeputte ontpopte zich er tot een onmisbare pion en had een mooi aandeel in de titel en bijhorende promotie naar de Serie B.

Dit seizoen was de jonge Gentenaar goed op weg om al dat goede te bevestigen, tot begin december een blessure roet in het eten gooide. “Ruim een maand geleden werd er pubalgie vastgesteld”, zegt Vandeputte. “Maar het gaat de goede kant uit en ik hoop binnen een tweetal weken weer bij de groep aan te sluiten. Dat is vrij snel, maar de medische opvolging is hier prima. Men is zich er heel goed van bewust dat het geen zin heeft om in dit geval risico’s te nemen en het herstelproces te versnellen.”

Knokken

Feit is wel dat de blessure op een slecht moment kwam, want Vandeputte genoot na zijn goede prestaties van vorig seizoen ook nu het vertrouwen als titularis. “Ik had een goed jaar achter de rug en als je dat aan het einde van de rit kan bekronen met de promotie is dat natuurlijk fantastisch. Dat ik bij het begin van dit seizoen ook nog het vertrouwen kreeg, was een mooie blijk van erkenning. Deze blessure is dan zeker jammer, maar zoiets komt altijd ongelegen. Het hoort er bij en het is aan mij om mezelf opnieuw in de basis te knokken.”

Quote De Serie B telt heel wat Italiaanse traditie­clubs die een plaats op het hoogste niveau claimen Jari Vandeputte

“Onze ambities dit seizoen? Hoewel Vicenza een stad is met een zekere geschiedenis in het voetbal, roept niemand hier dat we zo snel mogelijk moeten promoveren. Het behoud is onze eerste doelstelling en in dat opzicht doen we het goed met een plaats in de middenmoot”, gaat Vandeputte voort. “Mits iets meer geluk, of iets minder pech - het is hoe je het bekijkt - hadden we ook al meer punten kunnen pakken. Maar als je de bezetting van de competitie bekijkt, is het ook niet evident om zomaar mee te strijden bovenaan. De Serie B telt heel wat Italiaanse traditieclubs die een plaats op het hoogste niveau claimen. Wij bewezen, zelfs in een mindere periode, onze plaats in deze reeks te verdienen en de 0-3-zege op het veld van Brescia eerder deze week doet het beste verhopen voor het vervolg.”

“Ook voor mezelf, want op langere termijn is een plaats op het hoogste niveau wél een ambitie op clubniveau. En het spreekt voor zich dat ik ook droom van de Serie A. Maar we hebben tijd en het heeft geen zin om stappen over te slaan. Ik ben zelf ook nog jong, zeker naar Italiaanse normen. De gemiddelde leeftijd bij de meeste ploegen ligt nog een stukje hoger en dus beschouw ik dit nu als belangrijke leermomenten. Aan een transfer denk ik niet. Ik lig nog twee jaar onder contract en we hebben dezelfde ambities. Dan zie ik geen reden om al te vertrekken.”

Cultuurschok

“Een terugkeer naar België is dus nog niet voor meteen, want ik voel me prima in Italië. Maar het zal er nog wel van komen. Zeker als het aankomt op het onderwijs van onze dochter denk ik dat we in eigen land beter af zijn. Maar nu voelen we ons hier goed. Vicenza is een mooie club en ook de streek is geweldig om te wonen.”

Toch duurde het even voor Vandeputte zijn draai vond in Italië na zijn overstap van AA Gent ruim drie jaar geleden. “Na een uitleenbeurt van twee seizoenen bij FC Eindhoven kwam ik een land terecht waar een heel andere mentaliteit heerst en een voor mij onbekende taal werd gesproken. Gelukkig had ik op dat moment een ploegmaat, die zowel Engels als Italiaans sprak en kon vertalen. Beetje bij beetje geraakte ik steeds beter geïntegreerd en nu ben ik helemaal ingeburgerd.” (lacht)

Quote Ik volg AA Gent nog. Tot dusver waren de resultaten niet om over naar huis te schrijven, maar ik ben ervan overtuigd dat er beterschap op komst is Jari Vandeputte

“Of AA Gent al mag bellen? Ze mogen altijd, maar nu liever nog niet. (lacht) Als er een club is waaraan ik verknocht ben is het wel Gent. Ik ben een rasechte Gentenaar, doorliep er nagenoeg alle jeugdreeksen en groeide van bij de U15 door tot de A-kern. Dan is het niet meer dan logisch dat die club altijd mijn voorkeur zal dragen. Wedstrijden live bekijken is er niet meteen bij, maar de resultaten volg ik wel nog. Tot dusver waren die niet om over naar huis te schrijven, maar ik ben er van overtuigd dat er beterschap op komst is.”