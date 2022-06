Ex-Beerschotter Tom Pietermaat trekt naar eerstenationaler Patro Eisden: “Ambitieuze club die me er graag bij wou”

Voetbal Eerste NationaleVoormalig Beerschotspeler Tom Pietermaat heeft een nieuwe club gevonden. De 29-jarige verdedigende middenvelder tekende voor drie seizoenen bij eerstenationaler Patro Eisden Maasmechelen. “Patro is heel ambitieus en wou me er absoluut bij.”

Tom Pietermaat speelde acht jaar voor Beerschot en maakte de opmars mee vanuit vierde klasse richting 1A. Na de degradatie van afgelopen seizoen kon Pietermaat gratis weg. Als hij toch was gebleven, dan had Pietermaat stevig moeten inleveren. Patro, met trainer Stijn Stijnen (ex-Beerschot), pikte het Vlaams-Brabantse werkpaard nu op.

“Een paar dagen nadat bekend raakte dat ik Beerschot verliet, nam Stijn Stijnen contact met me op”, legt Pietermaat uit. “Er volgden enkele gesprekken en ook videocalls met de Amerikaanse investeerders die Patro onlangs overnamen. Dat verliep allemaal in een erg positieve sfeer. Ik voelde dat de club de ambitie heeft om de stap te zetten naar 1B. Verder werd ik gewaar dat men mij er heel graag bij wou. Stijn Stijnen zei me dat hij al lang op zoek is naar een type speler als ik.”

Schotland

Na de gesprekken met Patro nam Pietermaat even de tijd om alles rustig op een rijtje te zetten. Intussen waren er ook wat losse contacten in Schotland. “Ik ben al lang supporter van Celtic. In Schotland voetballen zou een droom zijn, maar een concreet voorstel vanuit die hoek was er nog niet”, vertelt de voormalige Kielse publiekslieveling. “Misschien was dat er uiteindelijk wel gekomen, maar daar kon en wou ik niet op blijven wachten. Patro bood mij en mijn gezin de nodige zekerheid. Het feit dat ik voor drie jaar kon tekenen, zag ik als een mooie blijk van waardering. Na wat wikken en wegen besloot ik voluit voor Patro te gaan.”

Dat hij op sportief vlak nu een stapje terug zet, neemt Pietermaat er bij. “Ik ken eerste nationale van destijds met Beerschot en weet dat daar ook veel goede voetballers rondlopen. Bovendien blijf ik gewoon prof en is het dus de bedoeling dat om zo snel mogelijk de poort naar 1B open te beuken. Daar wil ik heel graag aan meewerken.”

Tot slot wil Pietermaat nog even terugkomen op zijn tijd bij Beerschot. “Het vertrek was wat wrang, maar dat weegt niet op tegen de acht fantastische jaren die ik op het Kiel heb beleefd. Beerschot heeft heel veel voor mij betekend en ik blijf alle supporters een warm hart toedragen”, besluit Pietermaat.

* Clubnieuws Beerschot

Beerschot heeft zijn oog laten vallen op Hassane Bandé, de Burkinese spits die vier jaar geleden voor negen miljoen euro overstapte van KV Mechelen naar Ajax. Mede door blessures kon Bandé (inmiddels 23) zich in Amsterdam nooit doorzetten. In het voorbije anderhalf jaar werd Bandé uitgeleend aan het Kroatische NK Istra. Grootste struikelblok lijkt de transfersom te worden die Ajax nog vraagt. Naar verluidt zou Bandé 700 000 euro moeten kosten, een (te) pittige prijs voor Beerschot. Los van Bandé is ook linksachter Mardochee Nzita in beeld bij op het Kiel. Nzita is een 22-jarige Congolese Belg die werd opgeleid bij Anderlecht. In het afgelopen seizoen was Nzita actief bij Pescara, in de Italiaanse derde klasse. Overigens viel er bij Beerschot ook nog wat extrasportief nieuws te rapen: Errea wordt de nieuwe kledingleverancier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.