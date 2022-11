Ex-Beerschotter Moisés Caicedo komt straks wellicht in actie tijdens WK-opener Qatar-Ecuador: “Hij verliet het Kiel met tranen in de ogen”

Veel hoogtepunten kende Beerschot vorig seizoen niet, maar de gewonnen thuiswedstrijd tegen Racing Genk was er toch eentje. Een hoofdrol was toen weggelegd voor Moisés Caicedo, die scoorde en heerste op het middenveld. “Van het beste dat er deze eeuw op het Kielse middenveld heeft rondgelopen”, schreven wij na die glansprestatie. Die zelfde Caicedo maakt ondertussen furore in de Premier League (bij Brighton) en staat voor zijn eerste WK-deelname. Ondertussen werd hij al genoemd als transfertarget bij Chelsea, Liverpool en Manchester United. Volgens de Britse pers zou Brighton liefst 95 miljoen euro (!) vragen voor het goudhaantje.

“Mooi om zien dat Moisés het zo goed doet”, zegt Greg Vanderidt, die hulptrainer was bij Beerschot toen de club Caicedo huurde van Brighton. “Vanaf dag één was duidelijk dat Caicedo een onwaarschijnlijk potentieel had. Toch duurde het enkele weken vooraleer hij zijn stempel drukte. Niet onlogisch, want Moisés was jong en moest zich aanpassen aan ons land, ons voetbal en ons klimaat. Bovendien kwam hij terecht in een ploeg die niet draaide. Dat hij toch nog boven water kwam, was een bevestiging van zijn talent.”

Crème van een gast

Lang kon Beerschot niet genieten van Caicedo, want vier maanden na zijn komst haalde Brighton de Ecuadoraan alweer terug. “Toen hij de spelersgroep op een middag inlichtte over zijn vertrek, had Moisés de tranen in de ogen”, herinnert Vanderidt zich. “Die jongen was graag bij Beerschot. Met Vaca, Lemos, materiaalman Seba Rodriguez en mezelf kon Moisés Spaans spreken. Ook bij de niet-Spaanstaligen was Moisés graag gezien. Hij is dan ook een crème van een gast. Iedereen vond het jammer dat Moisés vertrok, maar er was tegelijk veel begrip. Van de laatste uit de Belgische competitie naar de Premier League: zo’n kans kan je niet laten liggen, zeker als je de kwaliteiten en ambitie hebt van Caicedo.”

Nu nog wisselt Greg Vanderidt af en toe berichten uit met Caicedo. “Als ik destijds zag dat hij eens een moeilijk moment had, praatte ik op hem in. Het was handig dat ik Spaans ken en Moisés dus in zijn moedertaal kon aanspreken. Op die manier ontstond er een zekere band. Ik blijf Moisés van op afstand volgen. Straks op het WK zal ik met nog meer aandacht kijken naar zijn prestaties”, besluit Vanderidt.

Geen Vaca en Sebaoui tegen Club B Ramiro Vaca en Ilias Sebaoui zullen zaterdag niet van de partij zijn als Beerschot thuis de beloften van Club Brugge ontvangt. Beide spelers hebben internationale verplichtingen. Vaca werd opgeroepen voor een oefeninterland met Bolivia (tegen Peru). Sebaoui speelt met de U23 van Marokko tegen de leeftijdsgenoten uit Egypte. Lees ook: meer voetbal in de Challenger Pro League

