Ex-Beerschotter Lawrence Shankland is ‘hot’ in Schotland: van degradant in Jupiler Pro League tot topschutter in Scottish Premiership

Voetbal CPLAan de Beerschotfans die zich afvragen hoe het nog zou zijn met hun vroegere aanvalsleider Lawrence Shankland geven we hier het antwoord: uitstekend. ‘Shanks’ is momenteel zelfs topscorer in de Schotse hoogste klasse. Niet slecht voor een speler die bij Beerschot slechts vijf keer tot scoren kwam.

In augustus 2021 nam Beerschot de Schotse spits Lawrence Shankland over van Dundee United. In de jaren voordien had Shankland in eigen land (vooral in de lagere reeksen) een reputatie van goaltjesdief opgebouwd. Op het Kiel hoopte men dat de viervoudige international die reputatie zou kunnen bevestigen, maar dat lukte dus niet helemaal.

Voor de goede orde: dat lag zeker niet aan Shankland alleen. Als de minzame Schot in de vijandige zestien een bruikbare bal kreeg, deed hij daar doorgaans wel iets mee. Alleen: Beerschot kende vorig seizoen een sportief rampjaar en Shankland werd amper in stelling gebracht. Met vijf doelpunten en vier assists deed de 1 meter 85 grote spits het in de gegeven omstandigheden eigenlijk nog behoorlijk.

Vijftien plus drie

Bij Beerschot besefte men dat Shankland eerder het slachtoffer dan de oorzaak van de degradatie was. Daarom wou men afgelopen zomer aanvankelijk een team samenstellen in functie van Shankland. Maar toen de Schotse subtopper Heart of Midlothian zich meldde en (volgens Britse bronnen) een half miljoen euro op tafel legde, was er geen houden meer aan: Shankland keerde terug naar zijn thuisland.

Een half jaar later kan je gerust stellen dat het voor de speler een honderd procent juiste keuze was. Bij Hearts zit Shankland na twintig speeldagen aan vijftien treffers (waarvan zes in de jongste vier matchen). Daarmee is hij gedeeld topschutter in de Scottish Premiership. Enkel de Japanner Kyogo Furuhashi van leider Celtic doet even goed. Daar komt bij dat Shankland óók nog eens drie keer scoorde in Europees verband.

Nationale ploeg?

Hoeft het gezegd dat Shankland bij Hearts – momenteel derde in Schotland – op handen wordt gedragen? In de voorbije twee wedstrijden was de ex-Beerschotter zelfs kapitein van de ploeg. Plaatselijke analisten zijn dezer dagen lyrisch over Shankland. “Achttien goals tot dusver, da’s waar voor je geld”, liet voormalig Schots international Barry Ferguson onlangs optekenen. “Shankland weet het net te vinden. Scoren is het moeilijkste aan voetbal en hij doet het. Shankland is een speler die ik graag bezig zie. Voor Hearts blijkt hij een schitterende aanwinst.” Kris Boyd, topscorer aller tijden in de Schotse eerste klasse en tegenwoordig columnist, vindt dan weer dat Shankland een nieuwe kans verdient bij de nationale ploeg. Bij Beerschot zal men nu ongetwijfeld wel eens denken aan wat had kunnen zijn.

