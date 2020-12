Ex-assistant coach Pascal Maes (Blue Cats Ieper) is trots op Emma en Philip: “Toen al voelden we dat ze allebei heel ver zouden geraken”

“Het waren toen al twee heel ambitieuze mensen”, zegt Pascal Maes die nu trainer is van eersteprovincialer Basket Poperinge bij de mannen. “Philip was als speler al iemand vol vuur en heeft dat ook doorgezet toen hij de stap als coach nam. Als assistent voelde ik dat hij meer dan het maximum uit de groep haalde. Hetgeen we indertijd in Ieper bereikt hebben, was fenomenaal. Met bijna uitsluitend eigen jeugd pakten we in 2012 de dubbel. Toen al voelde je dat dit voor hem zeker niet het eindstation zou zijn.”

Bij Ieper was het liedje wel uitgezongen. “We hebben toen heel veel tegenslag gekend”, gaat Maes verder. “Emma vertrok en enkele speelsters volgden. Toen na een jaar ook Philip verdween, was het verhaal helemaal voorbij. We konden de speelsters nooit bieden wat ze elders kregen. Ik was toen pas twee of drie jaar assistent van Philip. Was dat wat langer geweest al, was ik hem misschien gevolgd.”

Nog veel mogelijkheden

De trofee van Emma Meesseman is ook geen verrassing. “Ook Emma is iemand ongelofelijks om mee te werken. Zij wil uitblinken, maar doet dat wel altijd met haar team. Ze trekt iedereen vooruit en brengt het geheel naar een hoger niveau. Eerlijk gezegd had ik verwacht dat ze vorig jaar al Sportvrouw van het Jaar ging zijn. Met een NBA-titel en als MVP, dat kon bijna niet anders. Veel mensen waren zelfs ontgoocheld dat ze het niet was.”

“Een eindstation is dit zeker niet voor hen en het zijn ook niet de twee personen om in een prijs te berusten. 2021 wordt voor Philip en Emma met de Belgian Cats nog veel belangrijker. De kwalificatiewedstrijden, het EK en uiteraard de Olympische Spelen. Ik heb met Philip nog geregeld contact en dat is wel fijn. En als Emma eens in Ieper is, dan hebben we tijd te kort om bij te vertellen”, besluit Maes.