Ewout De Keyser viert in Omloop HNB klassiek debuut: “Benieuwd wat ik op die explosieve hellingen waard ben”

De manche van de Road Series is hertekend. Start en aankomst situeren zich niet langer in Grotenberge, maar in Borsbeke. De wedstrijd gaat over Kattenberg, Leberg, Valkenberg, Wolvenberg, Molenberg, Leberg, Berendries, Elverenberg, Muur en Bosberg. En over de kasseien van Holleweg, Haaghoek (2x) en Paddestraat.

“Ben een kind van de streek, ik ken die hellingen en kasseistroken goed, toch ben ik al een paar keer gaan verkennen om niet voor verrassingen te staan”, beweert derdejaarsbelofte De Keyser. “Die verkenningen leerden me dat je overal vooraan moet koersen. Tussen de hindernissen zijn er weinig plaatsen waar je kan opschuiven want het blijft bijna overal vrij smal. Hellingen en kasseien komen snel na elkaar. Voor mij is het de eerste keer dat ik zo’n klassieker kan rijden. Ben pas als tweedejaarsjunior beginnen koersen. Daarna kwam corona en werden veel van die wedstrijden geschrapt.”

Gedacht aan stoppen

Dat lelijke virus speelde De Keyser vorig jaar veel parten. “Ik sukkelde heel lang met een besmetting”, zucht de renner uit Ruien. “Als ik een uur trainde moest ik rusten of zelfs slapen. Even heb ik overwogen te stoppen met koersen. Zo diep zat ik. Trainer Marc Hemeryck adviseerde me eind vorig seizoen vijf weken helemaal niets te doen. Die volledige reset heeft me deugd gedaan. Net als de overstap naar Dovy Keukens-FCC.”

Dit seizoen haalde de student lichamelijke opvoeding en personal coaching aan de Arteveldehogeschool al enkele goeie uitslagen. Zo bolde hij twee weken terug aan het einde van Romsée-Stavelot-Romsée als negende over de streep. “In die wedstrijd probeerde ik te anticiperen”, blikt De Keyser terug. “De betere renners waren al meteen mee. En ik hield stand in de eerste groep. Die langere Waalse hellingen doe ik graag. In Omloop Het Nieuwsblad wacht iets anders. Dat is het explosieve werk. Ben benieuwd hoe ik het er vanaf breng. Toen Angelo De Clercq me contacteerde om met de Vlaamse selectie mee te doen vertelde hij dat hij mij de eerste vijftig kilometer in de aanval wil zien. Dat ga ik proberen. Ik koers liefst op die manier.”