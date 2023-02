Ewout De Keyser na zege in Waals clubkampioenschap: “In Gent-Staden weer in eerste groep de finale rijden”

Tennis Prima bezetting voor indoordub­bel­toer­nooi van TC Aquila in Wingene

Tijdens de krokusvakantie kunnen de West-Vlaamse toernooispelers alvast aan hun trekken komen vermits er tal van toernooien op de rol staan. Eén van de opties in ons gewest was in elk geval het dubbeltoernooi van TC Aquila in Wingene, waar wedstrijdleider Jef Laethem 152 teams mag verwelkomen. De finalevlaggen in TC Aquila wapperen op zondag 26 februari zodat er nog geheel de week een felle strijd zal geleverd worden om komende zondag het finaleplunje te kunnen aantrekken.