Ewoud Pletinckx: “OHL stap vooruit in mijn carrière”

Naast Raphael Holzhauser (29) is Ewoud Pletinckx (21) de opvallendste nieuwkomer van OHL tot nu toe. De mondige, 1 meter 90 grote Oost-Vlaamse centrale verdediger komt met veel ambitie over van Zulte Waregem. “Ik zie OHL als een stap vooruit in mijn carrière”, zegt hij.

Goed drie weken voor de competitiestart is OHL nog steeds op zoek naar versterking, in de eerste plaats naar een scorende spits. In het verdedigende compartiment is met de komst van Dom, Pletinckx en de doelmannen Jackers en Cojocaru al wel degelijke versterking ingehaald.

Coach Marc Brys is blij met de komst van Pletinckx. “Ik volg hem al jaren. Hoewel hij pas 21 is, heeft hij al vier jaar ervaring op het hoogste Belgische niveau. Een prima, sterke verdediger met een winnaarsmentaliteit ook. Precies het soort voetballer waar OHL nood aan heeft”.

Als Brys het hééft voor een speler, maakt hij hem meestal beter, als die daar de nodige inspanningen voor wil doen. Kijk maar naar Xavier Mercier, Thomas Henry of de jongeren Mandela Keita en Louis Patris. Een bétere verdediger worden is ook de ambitie van Pletinckx, die in Waregem wat aan het plafonneren was. “Ik ben er zonder de minste ruzie of wrok vertrokken, maar was toe aan een andere omgeving. OHL is voor mij een stap hogerop. De ambities van OHL zijn hoog en ikzelf wil als voetballer groeien. Zoals: beter worden in het uitverdedigen en het infiltreren. In Waregem moesten we tegen de degradatie vechten. Bij OHL hoop ik op een stabieler seizoen. Als er nog enkele aanwinsten bijkomen, moet onze ambitie de linkerkolom zijn. Maar dan is een sterke seizoenstart – ondanks de lastige kalender – nodig.”

Leidersfiguur

Marc Brys wou meer leidersfiguren. Zoals Pletinckx. Hij speelde sinds 2012 bij Zulte Waregem en was bij de jeugd meestal kapitein, op zijn negentiende bombardeerde Francky Dury hem tot aanvoerder van de A-ploeg. Ook in de nationale jeugdploegen was hij aanvoerder. “Als centrale verdediger moet je sowieso leiding geven, je staat op een positie waarin je de spelers voor jou kan en moet sturen. Bij OHL zal ik op het veld zeker mee leiding geven, maar er buiten zijn er jongens die hier al een tijdje spelen allicht beter geschikt zijn om dat te doen.”

Leuke spelersgroep

De oefenstage in Horst was voor Ewoud Pletinckx de uitgelezen gelegenheid om zich in de groep te integreren. “Dat gebeurde vlot, ook al kende ik alleen Mandela Keita en Jo Gilis persoonlijk van in de nationale jeugdteams. Mijn opa, die mij van in mijn jeugd altijd naar trainingen en wedstrijden voerde en die samen met mijn oma ook naar alle wedstrijden die ik speel komt kijken, vertelde mij dat ik van ver familie ben van Casper De Norre. Mijn opa en zijn opa zijn familie. Casper wist dat zelf ook, zijn opa had het hem verteld (lacht). Ook met hem en met de andere jongens klikt het goed. Ik ben bij OHL in een heel leuke spelersgroep terechtgekomen”.

“Mijn opa woont in de buurt van Geraardsbergen, waar mijn ouders wonen waar ik regelmatig naartoe trek. Ikzelf betrok een appartementje in Waregem, nu zal ik een optrekje in Leuven zoeken, want Geraardsbergen – Leuven en terug is niet de gemakkelijkste verplaatsing om dagelijks te doen.”

Zijn vrije tijd vult Ewoud met studeren. “Ik wil na mijn voetbalcarrière ook nog zinvol bezig zijn”, zegt hij. “Ik studeerde rechten aan de universiteit maar toen ik een vaste waarde werd bij Zulte Waregem was dat niet meer te combineren. Dan ben ik avondschool vastgoedmakelaar gaan studeren, ik heb zopas mijn laatste examens van mijn derde en laatste jaar afgelegd. Gesteld dat ik mijn diploma haal, zal ik opnieuw iets anders gaan studeren, maar wel op mijn ritme. Want mijn eerste doel is, blijven progressie maken als voetballer en in het voetbal een mooie carrière opbouwen.”