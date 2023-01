Ewoud Pletinckx (OHL) na het gelijkspel op Eupen: “Onszelf te weinig beloond”

voetbal jupiler pro league“We hebben onszelf te weinig beloond en door de kansen op de 2-0 niet te grijpen, riepen we het ongeluk – twee verloren punten – over onszelf af”, zei Ewoud Pletinckx na de thuismatch tegen Eupen (1-1), die OHL altijd had moeten winnen.

Tien dagen geleden snoepte Kortrijk OHL een punt af met de winning goal in de blessuretijd. Dinsdag maakte Eupen gelijk in minuut 89, op penalty. Dat zijn drie in extremis verloren punten in de twee jongste thuismatchen. Tel die erbij, en OHL staat vlot zesde in de stand en play-off 2 lacht de Leuvenaars toe. Nu blijven zij tot het kransje ploegen horen dat op een zakdoek rond de achtste plaats staat.

Tijdens de eerste helft bewezen de Leuvenaars dat zij ook zonder Maertens en zonder topschutter Gonzalez – die op training een hamstringblessure opliep en die ook out is voor zaterdag bij Union – dominant voetbal kunnen brengen en doelkansen kunnen afdwingen. “Tja, maar als je er maar één van benut en het blijft 1-0 , weet je dat de tegenstander ook wel één of twee kansen gaat krijgen. En als zij daar dan één van benutten, heb je dat puntenverlies inderdaad over jezelf afgeroepen”, zei Pletinckx.

Gemiste kans

Het verschil tussen die heel sterke eerste helft van OHL waarbij Eupen helemaal tureluurs werd gespeeld en de tweede periode, toen de Leuvenaars ook nog wel enkele reële doelkansen afdwongen maar waarin Eupen zelf ook kwam dreigen en uiteindelijk ook kon scoren, was opvallend.

“Misschien begon bij ons de zware vrijdagmatch in Westerlo wat op te spelen waardoor we het tempo en ons niveau van in de eerste helft niet konden aanhouden”, opperde Sofian Kiyine. “Ik denk vooral dat Eupen, na onze vrijwel perfecte eerste helft, veel beter in de match kwam dankzij goede wissels”, meent Ewoud Pletinckx. “Met Nuhu en Ndri hadden zij nu twee snelle flanken. Als Eupen in de eerste helft de bal veroverde, wonnen wij die direct terug. In de tweede helft gingen wij enigszins onbewust iets behoudender spelen en oefenden wij niet langer diezelfde pressing op de bal uit omdat we hun snelle flanken geen ruimte wilden gunnen. Uiteindelijk incasseerden wij de gelijkmaker dan toch.”

“Het werd dus één punt in plaats van drie. Een gemiste kans, want bij winst hadden wij een goede zaak gedaan omdat meerdere ploegen rond ons in de klassering een moeilijke match hadden en puntenverlies riskeerden. In de slotfase speelde Eupen alles of niets. Het was zaak om het achteraan bij ons goed gesloten te houden, maar in één fase kwamen wij tweemaal te laat met een tackle. De tweede was die fatale penalty. Jammer.

Tegenslag

“Wij zitten in een situatie waarin we goed voetbal spelen maar waarin we enorm veel tegenslag hebben. Op en buiten het veld”, zei coach Marc Brys. “De onverwachte blessures van Thieu Maertens en Mario Gonzalez, enkele spelers die vertrokken en nog niet vervangen zijn. Kansen die we niet afmaken, vermijdbare tegengoals. Wij verdienden méér punten. Ontgoochelend toch, allemaal.”

“En nu zaterdag is er dus de verplaatsing naar Union”, mijmerde Ewoud Pletinckx. “Kansloos zijn we niet, wij kunnen tegen iedereen iets rapen. Maar tegen Eupen hadden wij altijd de drie punten moéten thuishouden.”

Lees ook: meer voetbal in de JPL