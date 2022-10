Ewoud Pletinckx met OHL tegen ex-ploeg Zulte Waregem: “Voor mij is dit toch wat een speciale wedstrijd”

voetbal jupiler pro leagueNa de 0-3-pandoering tegen Union wil OHL zich zaterdag herpakken bij rode lantaarn Zulte Waregem. “Voor mij is dit toch wat een speciale wedstrijd”, zegt Ewoud Pletinckx, die in juli door OHL bij de West-Vlaamse club werd weggeplukt.

Pletinckx heeft een speciale band met Zulte Waregem, dat hem als tienjarige bij RC Wetteren weghaalde. Op zijn achttiende debuteerde hij in het A-elftal en op zijn negentiende werd hij aanvoerder. Maar toen hij vorig seizoen mee deelde in de malaise van zijn ploeg, verloor hij een tijdje zijn basisplaats én aanvoerdersband.

Andere lucht

“Ik achtte de tijd rijp om andere lucht op te snuiven, OHL toonde belangstelling en na gesprekken met de clubleiding en met coach Marc Brys tekende ik een contract voor vier seizoenen”, zegt hij. “Zo is OHL mijn tweede club als profvoetballer . De eerste was dus Zulte Waregem. Ondanks dat mindere vorige seizoen, heb ik er een mooie tijd gekend. Ik schiet nog steeds goed op met een aantal mensen daar. Vooral met doelman Sammy Bossuyt heb ik nog een heel goede band. Ik blijf Zulte Waregem ook een mooie club vinden, en ben er dit seizoen trouwens al naar een wedstrijd gaan kijken.”

“Ik hoop van harte dat mijn vroegere club zich redt en volgend seizoen nog in 1A speelt. Zij creëren misschien weinig kansen, maar spelen goed en met veel intensiteit. Het tij zal voor hen wel een keer ten goede keren. Wat mij betreft mag vanaf het volgende week, want zaterdag wil ik met OHL absoluut winnen in Waregem.” (lacht)

Leiderschap

Intussen is Pletinckx ondanks zijn jeugdige leeftijd uitgegroeid tot de leider van de defensie. “Dat leiderschap drong hij zelf af”, zegt Marc Brys. “Hij is intelligent en verbaal sterk. Hij is pas eenentwintig, maar speelde toch al een honderdtal wedstrijden in 1A, en hij werd een sterkhouder in de nationale beloftenploeg. Ewoud is een potentiële topper, er zitten niet voor niets wekelijks enkele talentscouts op de tribune om hem aan het werk te zien.”

Ewoud Pletinckx wil in Waregem absoluut winnen om met OHL een verdere stap te zetten richting play-offs. “In die optiek was die afknapper tegen Union een wake up-call. Wij weten nu dat, om een plaats bij de top acht af te dwingen, we élke match honderd procent zullen moeten zijn.”

