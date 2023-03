Ewoud Pletinckx: “Hoe goed Waregem ook is, dit soort matchen moet OHL winnen”

voetbal jupiler pro leagueOHL-Zulte Waregem van zaterdag is een duel tussen twee ploegen die het winnen verleerd zijn. De Leuvenaars konden al zeven matchen op rij niet winnen, de West-Vlamingen al acht, de twee bekerpartijen tegen KV Mechelen inbegrepen.

“Ik zag Zulte Waregem dinsdag aan het werk tegen Mechelen en mijn ex-ploeg maakte indruk. Maar hoe goed Waregem ook is, dit soort wedstrijden moet OHL winnen”, zegt Ewoud Pletinckx. “Beide teams pakten dit seizoen te weinig punten in verhouding tot het geleverde spel. Wij hadden nu in de top acht moeten staan, Waregem ver weg van de degradatieplaatsen.”

Coach Marc Brys looft de blijvende inzet, drive en cohesie van zijn spelersgroep op training en tijdens de wedstrijden, met dikwijls behoorlijke prestaties maar met telkens weer tegenvallende resultaten. “Het ligt op hun lever dat ze uiteindelijk als losers afgeschilderd worden. Zij willen eindelijk een overwinning pakken. En dat doen ze best zonder aan play-off 2 te denken. Gewoon proberen te winnen, het beste van zichzelf geven. En dan zien we wel of het lukt.”

“Het zal zeker geen walkover worden, want Waregem heeft in de strijd voor het behoud zijn eindfase ingezet en ook zij moéten punten pakken. Er zit heel veel talent in hun kern en zij zijn aartsgevaarlijk op spelhervattingen, zo scoorden ze al acht keer op een corner.”

Belangrijke opdracht

Ewoud Pletinckx, tegen Antwerp ‘man van de match’ nadat hij Vincent Janssen uit de wedstrijd hield, wacht een belangrijke opdracht: beletten dat de boomlange Zinho Ghano scoort. “Waregem heeft met Ghano, Vossen en Brüls drie heel sterke offensieve pionnen, elk met hun specifieke kwaliteiten. We zullen hen geen meter vrijheid mogen geven”, weet Ewoud Pletinckx, die zich als kopbalspecialist wel op Ghano zal concentreren. “Vorig seizoen speelde ik nog met Zinho samen bij Zulte Waregem. Ettelijke keren stonden wij op de training tegenover elkaar. Ik ken hem dus goed, zijn sterke punten maar ook zijn mindere. Dat is een voordeel, ja, maar natuurlijk kent hij me ook als geen ander. Ik ga er wel alles aan doen om als winnaar uit de strijd te komen. Anderzijds hoop ik dat Waregem zich redt en dus nog veel punten pakt. Maar vooral niét in Leuven.”

OHL moet het nog steeds doen zonder de geblesseerden Maertens, Gonzalez en Opoku.

